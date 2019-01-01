Süper Lig

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı

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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda gol krallığı ve asist krallığında son durum.

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:

Oyuncu Takım Maç Gol
Papiss Cisse Alanyaspor 2 2
Vedat Muriqi Fenerbahçe 3 2
Nabil Dirar Fenerbahçe 3 2
Olarenwaju Kayode Gazişehir Gaziantep 2 2

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:

Oyuncu Takım Maç Asist
Max Kruse Fenerbahçe 3 2
Kibong Mbamba Yukatel Denizlispor 2 2

 

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