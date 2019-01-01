Süper Lig'de 2019-2020 sezonu gol krallığı ve asist krallığı yarışı
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda gol krallığı yarışında son durum:
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|Gol
|Papiss Cisse
|Alanyaspor
|2
|2
|Vedat Muriqi
|Fenerbahçe
|3
|2
|Nabil Dirar
|Fenerbahçe
|3
|2
|Olarenwaju Kayode
|Gazişehir Gaziantep
|2
|2
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda asist krallığı yarışında son durum:
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|Asist
|Max Kruse
|Fenerbahçe
|3
|2
|Kibong Mbamba
|Yukatel Denizlispor
|2
|2