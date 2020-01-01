Süper Lig ve TFF 1. Lig ne zaman tatil olacak?

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları ertelendi. Peki Süper Lig ve TFF 1. Lig ertelecek mi? Detaylar haberimizde

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 12 Mart Perşembe günü yapılan açıklamada ülkedeki tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna dek seyircisiz oynanacağı duyurulmuştu.

Süper Lig'de 26. hafta maçları seyircisiz oynanmış, UEFA'nın 17 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir kalan haftaların da seyircisiz şekilde oynatılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde 18 Mart'ta gerçekleşen toplantının ardından da karar değişmedi. Türkiye'de maçlar tatil edilmeyecek ve seyircisiz oynanmaya devam edecek.

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Erteleme talepleri gelmeye devam ediyor

Öte yandan 'ın ardından TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği de liglerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Derneğin başkanlığını yürüten Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği olarak önce sağlık diyoruz. Futbolun en önemli paydaşı olan futbolcu kardeşlerimizin sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple liglerin ertelenmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.