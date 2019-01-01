Süper Lig ve 1. Lig özetleri hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 6 hafta geride kaldı. Peki, bu maçların özet görüntüleri hangi kanaldan yayınlanacak?

2019-20 Cemil Usta Sezonu'nda ve TFF 1. Lig'de 6 hafta sona erdi.

6 haftanın sonunda Süper Lig'in liderlik koltuğunda 14 puanla oturuyor. Alanyaspor'u 11 puanla takip ediyor. 3. sırada ise aynı puana sahip Gaziantep FK yer alıyor.

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TFF 1. Lig'de ise 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 13 puan toplayan Akhisarspor lider. 2. sıradaki 'un 12; 3. sıradaki Ümraniyespor'un ise 11 puanı var.

Süper Lig ve 1. Lig özetleri hangi kanalda yayınlanacak?

TRT Spor, Süper Lig ve TFF 1. Lig karşılaşmalarının özet yayın haklarını satın aldı. 7. hafta itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig maçlarının özet görüntüleri TRT Spor ekranlarından izlenebilecek.

Ayrıca TRT Radyo da bu haftadan itibaren Süper Lig ve TFF 1. Lig'den canlı maç yayınlarına başlayacak.