Süper Lig tarihinde yer alan İstanbul takımları

62 sezonu geride kalan Süper Lig'de 24 yıl sonra 6 İstanbul takımı yer alacak. İşte geçmişten günümüze Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüpleri...

Karagümrük 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkarak önümüzki sezon 6. İstanbul ekibi olarak Süper Lig'de yer alacak.

Özellikle profesyonel 1. Lig'in ilk yıllarında lige damga vuran İstanbul takımları 24 yıl sonra 6 takıma çıkmış oldu.

Geride kalan 62 sezonda , Beşiktaş ve 'un yanı sıra İstanbulspor, , Vefa, Sarıyer, , Feriköy, Beykozspor 1908, Karagümrük, Zeytinburnu, Bakırköyspor, Beyoğlu ve Yeşildirek İstanbul'u en üst ligde temsil etme imkanı buldu.

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1962/63 sezonunda 11 takım

İstanbul kulüplerinin en çok olduğu sezon 1962/63 sezonu. 22 takımlı ve 2 gruplu olarak oynanan en kalabalık sezonda tam 11 İstanbul kulübü 1. Lig'de yer aldı.

Bu takımlar, '3 Büyükler' haricinde; İstanbulspor, Feriköy, Vefa, Kasımpaşa, Beykozspor 1908, Beyoğluspor, Fatih Karagümrük ve Yeşildirek.

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62 yıllık profesyonel ligde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray sadece 10 sezon yalnız kaldı. Geri kalan 52 sezonda en az 1 İstanbul kulübü, '3 Büyükler'e eşlik etti.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray son olarak 2006/07 sezonunda yalnız yer aldı.

Süper Lig'de mücadele eden İstanbul takımları

'3 Büyükler'den sonra İstanbul'u Süper Lig'de en çok temsil eden ekip İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlı takım 23 sezon 1. Lig'de oynama başarısı gösterdi. İstanbulspor'u 15 sezonla Kasımpaşa, 14 sezonla da Vefa takip ediyor. Önümüzdeki sezonun yeni takımı Karagümrük ise 7. kez en üst ligde mücadele edecek.