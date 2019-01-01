Süper Lig'de kadrolar artık 21 kişi olacak. Kadroda kaç yabancı oyuncu bulundurulabilecek?

Akhisarspor - Beşiktaş karşılaşmasındaki kural ihlali, ligde kadroda en fazla kaç yabancı oyuncu bulundurabileceğiyle ilgilili soruları doğurdu.

Süper Lig'de ikinci yarının açılış karşılaşmasında Akhisarspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleye Akhisarspor'un yaptığı kurar ihlali damga vurdu.

Akhisarspor, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı ağırladığı mücadelenin kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulundurarak kural ihlali yaptı.

Ege ekibi, bu mücadelede kadrosunda Vrsajevic, Miguel Lopes, Sissoko, Josue, Manu, Bokila, Regattin, Serginho, Lukac, Rotman, Barbosa, Larsson, Cikalleshi olmak üzere 13 yabancıya yer verdi.

Kadroda en fazla kaç yabancı bulunabilir?.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre; kulüpler kadrolarını 21 kişiden oluşturmaları halinde 12 yabancı oyuncuya kadrolarında görev verebilir. 20 ve daha aşağıda oyuncunun maç kadrosuna dahil edilmesi durumunda 11 yabancı oyuncu kadroda yer alabilir.