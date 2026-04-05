Sudan Hilal'in Nahda Berkan'a karşı açtığı davada ciddi gelişmeler

Sudanlı kulübün, Hamza El-Mousawi'nin Afrika Şampiyonlar Ligi'nde oynama uygunluğu konusunda yaptığı şikâyet üzerine, Al-Hilal ile Faslı Nahda Berkan arasında yaşanan kriz devam ediyor. Bu konu, geçtiğimiz haftalarda Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) içinde geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

Al-Hilal, 23 Mart ile 3 Nisan tarihleri arasında CAF'a beş resmi bildiri göndererek, El-Mousawi'nin katılımı hakkında acil bir soruşturma açılmasını talep etti ve oyuncunun mevcut turnuvada Nahda Berkan'ı temsil etme hakkına sahip olmadığını savundu.

Tekrar tekrar yazışmalar yapılmasına rağmen, kulüp CAF'tan herhangi bir resmi yanıt almadı, bu da onu CAF'ın "kabul edilemez idari sessizliği" olarak nitelendirdiği durumu eleştiren sert bir açıklama yayınlamaya itti.

Son açıklamasında El Hilal, ilgili tarafların, başta oyuncunun kendisi olmak üzere, herhangi bir açıklama yapmamasının "iyi niyetle" bir duruşmaya katılmayı zorlaştırdığını vurguladı ve Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan, Nahda Berkane'nin Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki bir sonraki maçı öncesinde net bir karar vermesini talep etti.

Yeni bir gelişmede, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Al Hilal'ın Nahda Berkane'ye karşı yaptığı şikayeti incelemek üzere bir duruşma düzenlemek için resmi tarihi 9 Nisan Perşembe olarak belirlediğini duyurdu. Bu tarih, Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkane arasında oynanacak Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından sadece iki gün önce.

Al-Hilal, CAF'a gönderdiği son yazışmalarda, 6 Nisan'dan önce kesin bir karar verilmesini ya da 11 Nisan'da oynanacak maçın, davada nihai karar verilene kadar ertelenmesini talep etti ve dosyanın gerekli hız ve şeffaflıkla ele alınmaması halinde Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuracağını vurguladı.