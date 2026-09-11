Bild'in haberine göre Saksonya ekibinin Arjantinli teknik direktörünün "artık su boynuna kadar gelmiş durumda". Buna göre milli maç arasından önce Hamburger SV ve Bayer 04 Leverkusen'e karşı oynanacak iki karşılaşma, Demichelis için şimdiden final niteliği taşıyabilir.

FC Bayern Münih'in eski savunmacısı etrafındaki yeni hareketliliğin nedeni, Leipzig'in dün perşembe akşamı yeni Şampiyonlar Ligi sezonunun açılışında Como 1907 karşısında aldığı ağır 1-4'lük yenilgi.

RB, bu maçta uzun bölümler boyunca hücum oyununda tamamen plansız ve etkisiz bir görüntü sergilerken, koşu isteği ve ikili mücadele davranışı açısından da ciddi eksikler bıraktı. Kaptan David Raum, "Bu berbat. Şu anda gerçekten bok gibi hissediliyor. Bugün fena halde tokat yedik. Bu bizim adımıza iyi bir performans değildi ve acilen bir şeyleri değiştirmemiz gerekiyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Buna rağmen sezon öncesi hazırlık döneminde kulüp içinde "Demichelis'in Leipzig oyununa doğru yaklaşımları getirip getirmediğine dair endişeler" olduğu belirtiliyor. Buna göre 45 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyerinde şimdiye kadar topla oyunda çok az fikir ortaya koyduğu, kulüp içinde gündem olmuştu.

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Leipzig, Martin Demichelis yönetiminde yeni sezona nasıl başladı?

Demichelis, Saksonya ekibinde teknik direktörlük görevini ancak geride kalan yaz, görevden alınan Ole Werner'in yerine devralmıştı. Uzun yıllar Bayern savunmasında oynayan isim, daha önce İspanya'dan küme düşen RCD Mallorca'da görev yapıyordu.

Leipzig'in Arjantinli teknik adamı kadrosuna katmak için Demichelis'in sözleşmesindeki çıkış maddesini bile kullandığı belirtiliyor. RB ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Leipzig, Bundesliga'nın açılış haftasında Borussia Mönchengladbach'ı 3-0 mağlup etmişti. DFB-Pokal'da da hata yapmadılar; Regionalliga ekibi Eintracht Trier, beklendiği gibi 6-0 yenildi. Geçen hafta sonunda ise Werder Bremen'e 1-3'lük yenilgiyle sezonun ilk mağlubiyetini aldı.