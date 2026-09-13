Barcelona'nın eski teknik direktörü Ernesto Valverde, önümüzdeki dönemde Valencia'nın teknik direktörlüğünü üstlenmek için öne çıkan aday olarak belirdi.

Tribuna sitesi, Cadena Cope radyosuna dayandırdığı haberde, kötü sonuçlar nedeniyle görevine son verilen Carlos Corberan'ın yerine geçmesi için Valencia'nın sportif direktörü Braulio Vazquez'in tercih ettiği adayın Valverde olduğunu aktardı.

Valencia, ilk beş maçında herhangi bir galibiyet alamamasının ardından bir puanla İspanya Ligi puan tablosunda son sırada yer alıyor. Bu durum, kulübü kapsamlı değişiklikler yapmaya yöneltti.

Ayrıca CEO Ron Gourlay ve ona bağlı yönetici ekibi görevlerinden alınırken, Osasuna'dan ayrılmasının ardından yeni sportif direktör olarak Vazquez atandı.

Vazquez, yeni görevindeki ilk büyük kararlarını düşünmeye şimdiden başladı; raporlar, sezon sonuna kadar görevi üstlenmesi için Valverde'nin listenin başında yer aldığına işaret ediyor.

Valverde, Barcelona'yı çalıştırdığı dönem dahil olmak üzere en üst seviyede geniş bir tecrübeye sahip. Bu dönemde iki İspanya Ligi, bir İspanya Kral Kupası ve bir İspanya Süper Kupası kazandı.

62 yaşındaki teknik direktör, son deneyiminde Athletic Bilbao'yu çalıştırmış, bu yaz Bask kulübünden ayrılmıştı ve şu anda takımı bulunmuyor.

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