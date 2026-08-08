Barcelona, transferin son derece karmaşık bir hâl almasına rağmen, zamanın hızla ilerlediği bir dönemde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerini sürdürüyor.

Katalan kulübünün son hamlesi, kulübün sportif direktörü Deco'nun, Arjantinli oyuncunun menajeri Fernando Hidalgo ile Madrid'de yaptığı görüşme oldu.

As gazetesi, görüşmenin ardından Arjantinli forveti Camp Nou kalesine taşıma girişiminin stratejisinde bir değişikliğe gidildiğini, bunun da Alvarez'in tıpkı 2026 Dünya Kupası'nda karma bölgede açıkça takımdan ayrılmasına izin verilmesini talep ettiği gibi alenen bir hamle yapmasını beklemek olduğunu aktardı.

Şimdi ise diplomasi ve diyalog yoluna öncelik verilecek. Alvarez takımının antrenmanlarına katılacak ve alenen açıklama yapmayacak; önce teknik direktörle, ardından da takım yönetimiyle yapacağı görüşmeyi bekleyecek. Bu görüşmelerde ayrılmak istediğini teyit edip ısrar edecek ve yalnızca Barça'da oynamayı kabul edeceğini vurgulayacak.

Gerek Diego Simeone'nin gerekse Miguel Angel Gil'in şimdiye kadar takınmış olduğu ve oyuncularının ayrılmasını reddetme konusunda kararlı olan tavırlar göz önüne alındığında, bu yolun transferin tamamlanma olasılığına bir kapı açıp açmayacağını göreceğiz.

Bu noktada ilgili taraflar, kendilerine ayrılmak istediğini bildiren bir oyuncuyu kadroda tutmanın risklerini değerlendirmek zorunda kalacak. Zira oyuncu, menajerine göre daha önce kendisine verilen bir sözü onlara hatırlatacak; o söz de ilgi çekici bir teklif geldiğinde ayrılmasına izin verecekleri yönündeydi.

Alvarez, Barcelona'nın teklifinin iki tarafın da çıkarına olduğu görüşünde; Madridli kulübün ise katılmadığı bir görüş bu.

Mantıken, oyuncu ile kulüp arasındaki bu diyaloga, Barcelona'nın Arjantinli oyuncu karşılığında sunacağı mali teklifte kayda değer bir iyileşmenin de eşlik etmesi gerekiyor.

Barcelona'nın ilk teklifi 100 milyon euroya ulaşmamıştı; ardından kulüp teklifini bu rakama ulaşıncaya kadar yükseltti. Şu anda ise teklifin değeri yaklaşık 120 milyon euro olarak tahmin ediliyor.