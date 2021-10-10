Steven Gerrard'ın gözü 400 milyar dolar'lık yatırımda değil

Rangers'a yıllar sonra şampiyonluğu getiren Liverpool efsanesinin Newcastle United ile temasta olduğu iddia ediliyor.

Newcastle'ın 400 milyar dolarlık devralımının ardından Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın Rangers'tan ayrılarak St James' Park'a doğru yola çıkacağı konuşuluyor.

İskoçya'daki başarı, eski İngiltere kaptanını teknik direktörlük koltuğunun aranan ismi haline getirdi ve bir noktada Premier Lig'e dönmesi bekleniyor.

Ancak eski Liverpool yıldızı Kenny Dalglish, Anfield'ın ikonunun Rangers'tan ayrılmak istemeyeceğini söylüyor.

Kenny Dalglish ne söyledi?

Sunday Post'a konuşan Dalglish şu ifadeleri kullandı:

"Steven Gerrard'ın Newcastle United işiyle bağlantılı olmasına şaşırmadım. Ama burada söylenecek ilk şey, şu anda Steve Bruce'un kulübün menajeri olduğu. Hepimizin buna saygı duyması gerekiyor."

"Steven Gerrard kalacak mı? Rangers için harika oldu. Celtic'in arka arkaya ligi domine ettiği göz önüne alındığında, kritik bir sezonda Premiership şampiyonluğunu kazandı."

“Ayrıca Avrupa rekabetinde de bazı büyük adımlar attı. Bu yüzden Newcastle United ile temasta. Ancak şu anda Steven, St James' Park'ta neler olup bittiğine hiç dikkat etmeyecektir."

"Tek odak noktası Rangers ve Cumartesi günü evinde Hearts'a karşı oynayacağı devasa maç olacak. "

Newcastle başka hangi teknik direktörler ile ilgileniyor?

New Castle United'da Antonio Conte'nin ilk aday olduğu söyleniyor.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre henüz Conte ile görüşmeler başlamadı. Ancak yakın zamanda iletişime geçileceği iddia edildi.

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