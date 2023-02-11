Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra gelen tüm teklifleri reddeden İngiliz efsane, Premier Lig'e geri dönüş hazırlığında.

Aston Villa'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımda görev yapmayan genç teknik direktör Steven Gerrard, yeni bir menajer arayan Leeds United'in bir numaralı adayı olarak öne çıktı. Football Insider'da yer alan habere göre Pazartesi günü görevden alınan Jesse Marsch'ın yerine geçmeye hazırlanan Gerrard, teklife oldukça sıcak bakıyor.

Leeds United üç ismi ikna edemedi

Daha önce Carlos Corberan ile görüşen ancak İspanyol teknik direktörün WBA ile 18 aylık yeni bir kontrat imzalamasının ardından Rayo Vallecano'dan Andoni Iraola ile görüşen ancak bu ismi de ikna etmeyi başaramayan Leeds yönetimi son olarak Feyenoord'un başarılı çalıştırıcısı Arne Slot'tan da olumsuz yanıt aldı ve rotayı Gerrard'a çevirdi.

11 lig maçında aldığı altı yenilginin ardından Aston Villa'daki görevinden ayrılan Gerrard adı çok sayıda takımla anılmasına rağmen herhangi bir görevi kabul etmemişti. Teknik direktörlüğe İskoç ekibi Rangers'ta başlayan efsane futbol adamı burada elde ettiği şampiyonluğun ardından Avrupa'nın en gözde menajerlerinden olmuştu.