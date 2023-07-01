Steven Gerrard'ın Suudi Arabistan yolculuğu başlıyor! Benzema, Kante, Koulibaly rüzgarını arkasına alıp sürpriz bir takımı çalıştıracak

Steven Gerrard, Suudi Arabistan Pro Lig'inde başlayan değişim rüzgarına kapılıp yarımadaya gidecek son isim olabilir.

Gerrard, Al-Ettifaq'a imza atmaya yakın

İngiliz çalıştırıcı ile görüşmeler yeniden başladı

Daha önce Rangers ve Aston Villa'yı çalıştırmıştı

NE OLDU? Liverpool efsanesi Steven Gerrard ile Al Ettifaq arasındaki görüşmeler yeniden başladı ve Suudi Arabistan ekibinin temsilcileri, İngiliz çalıştırıcıyla görüşmek için İngiltere'ye gitti. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

BÜYÜK RESİM: Bu yaz Karim Benzema, N'Golo Kante, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly ve Edouard Mendy gibi isimler Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Arap Yarımadası'nda başlayan değişim rüzgarından etkilenen en son isim Steven Gerrard olacak gibi duruyor.

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