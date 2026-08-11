Steven Bergwijn, Suudi Arabistan’dan çok düşük bir bedelle alınabilir

Steven Bergwijn'ın Al-Ittihad'dan oldukça ucuza alınabileceği belirtiliyor; Voetbal International'ın haberine göre 28 yaşındaki hücum oyuncusu, "bonservisine ödenen bedelin küçük bir kısmına" transfer edilebilir.

Kanat oyuncusu, 2024 yazında Ajax'tan yaklaşık 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bergwijn, Al-Ittihad'daki ilk sezonunda oldukça değerli bir performans sergilese de şimdi ayrılığı ihtimaller arasına girmiş görünüyor.

Bergwijn'ın sözleşmesi 2027'nin ortasına kadar devam ediyor. Bu nedenle Ittihad onu satmazsa gelecek sezon bedelsiz olarak ayrılabilir.

İddialara göre Avrupa'ya olası bir dönüş, Bergwijn'ı yeniden Hollanda Milli Takımı'nın radarına sokabilir.

Bergwijn, profesyonel çıkışını PSV'de yaptıktan sonra Tottenham Hotspur'a transfer oldu. İngiltere'de tam anlamıyla bekleneni veremeyince Ajax onun için tam 32 milyon euro ödedi.

Hollanda Milli Takımı'nın 35 kez formasını giyen oyuncusu, dönemin teknik direktörü Maurice Steijn tarafından Amsterdam ekibinin kaptanı yapılmıştı.