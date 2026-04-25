Steven Berghuis çarpıcı bir mesaj yayınladı: "Umarım NAC..."

Steven Berghuis, Ajax'ın NAC Breda'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Mika Godts'un eşsiz golünü övgüyle karşıladı. Orta saha oyuncusu, ESPN'den gelen görüntüleri izler izlemez Zlatan Ibrahimovic ile çarpıcı bir karşılaştırma yaptı.

Ajax, Oscar Gloukh ve Godts'ın golleriyle ilk yarıda galibiyetin temellerini attı. İkinci yarıda takım neredeyse hiç futbol oynayamadı ve çoğunlukla savunmak zorunda kaldı, ancak NAC golü bulamadı. Böylece rahat bir üstünlük korunmuş oldu.

Maçın ardından Berghuis, karşılaşma analizinde net konuştu. Ajax'ın sağ kanat oyuncusu, "İlk yarıda çok etkiliydik ve fırsatlarımızı iyi değerlendirdik, ancak ikinci yarı gerçekten kötüydü" dedi. "Artık futbol oynamaya fırsat bulamadık ve topu takımda tutamadık, bu bizim ulaşmak istediğimiz seviye değil."

Konuşma kısa sürede Godts'un kendi yarı sahasından başlayarak birçok rakibi geçerek attığı muhteşem gol üzerine geldi. Berghuis, saha kenarında görüntüleri izledikten sonra, 2004 yılında Ajax formasıyla NAC'ye karşı attığı efsanevi golle bir karşılaştırma yaptı. Berghuis, göz kırparak şu sonuca vardı: “Ibrahimovic'inki daha iyi, haha.”

O an Berghuis, olanların olağanüstü olduğunu hissetmişti. “Ben de sprintteydim ama biliyorsunuz: o böyle oynarken o topu alamayacağım. “Harika bir vuruş yaptı ve zaten muhteşem bir sezon geçiriyor, bizim için çok önemli.”

Güzel anlara rağmen, orta saha oyuncusu ikinci yarıdaki oyuna eleştirel bir bakış açısıyla yaklaştı. NAC’nin sayısız duran top pozisyonuna ve Ajax’ın bu baskı altında oyun kurmada gösterdiği yetersizliğe dikkat çekti. “O zaman ilk pasları iyi tutmalısın ama bu bir türlü olmadı. Neyse ki savunmada iyiydik ve Maarten (Paes, ed.) birkaç önemli kurtarış yaptı.”

Berghuis'in rakip takım hakkında yaptığı son yorum da dikkat çekici. “Umarım NAC ligde kalır. Harika bir atmosfer vardı ve Breda'da geçirdiğim bu akşamdan çok keyif aldım.”