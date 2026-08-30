Steven Berghuis, Telstar karşısındaki golünün temelini oluşturan tüyo için Daley Blind’e teşekkür etti. Ajax’ın hücum oyuncusu, pazar günü Velsen-Zuid’da 0-4 kazanılan maçta 0-2’yi attı ve karşılaşmanın ardından ESPN muhabiri Hans Kraay junior’a, sakat olan Blind’in birkaç gün önce kendisine tavsiyede bulunduğunu açıkladı.

Berghuis, Telstar karşısında attığı bir gol ve yaptığı iki asistle başrolde yer aldı. Kullandığı korner ilk yarıda Davy Klaassen’in açılış golünü getirdi, ardından devre arasında sonra kendisi ağları sarstı ve Tolu Arokodare’nin 0-3’ü atmasını sağladı. "Bence bu sadece iyi bir galibiyetti. Gitmemiz gereken yer de biraz burası: bu tür galibiyetler."

Berghuis özellikle kendi golünde Blind ile yaptığı konuşmayı hatırladı. Sol ayaklı oyuncu sağ kanattan içeri kat etti, rakibini çalımladı ve ardından sağ ayağıyla ağları buldu. Blind, sakatlığı nedeniyle Telstar karşısında forma giyemedi ancak perşembe günü Konferans Ligi play-off’larında FC Sion’a karşı alınan 5-3’lük galibiyetin ardından dikkatle gözlem yapmıştı.

"Beni izleyen biri var, o da Daley Blind", dedi Berghuis, golü yeniden izletildiğinde gülümseyerek. "Sion maçından sonra yanıma gelip, 'Bu çalımı daha sık yapmalısın, çünkü senin sola gideceğini bekliyorlar' dedi. Sion’a karşı iki ya da üç kez içeri girdim. Bunun için Daley’e bir teşekkür etmem lazım."

Berghuis’e göre Blind’in tavsiyesi, onun savunmacı olarak sahip olduğu tecrübe nedeniyle ekstra değerli. "Bu tür detaylar önemli. Sonuçta o bir savunmacı ve bana, 'Seni görüyorum ve bir savunmacının bakış açısından izliyorum. Çalımında çeşitlilik olması bence iyi olur' dedi. Bu beni yeniden düşünmeye itti. Buna da ihtiyacınız var."

Berghuis ayrıca Telstar karşısında fileleri havalandıran Tolu hakkında da övgü dolu konuştu. "Gerçekten çok iyi bir enerji getiriyor. Soyunma odasında bulunması hoş bir adam, mizahı var ve kendini kanıtlama isteği taşıyor. Wolfsburg’daki zor bir sezonun ardından kendini fazlasıyla göstermek istiyor."

Tecrübeli oyuncu, forvette de farklı özellikler gördüğünü söyledi. "Gücü ve hızıyla doğal olarak çok sayıda silahı var. Ona havadan da oynayabilirsiniz, yerden de. Bence bizim için iyi bir takviye", diyen Berghuis, yine sağ tarafta görev yaptı.

Berghuis, kadroda henüz yer almayan Viktor Tsygankov ile rekabet konusunda ise endişe duymuyor. "İyi oyunculara her zaman yer vardır. Ben geldiğimde ve Neres ile Antony hâlâ buradayken de aynı şey söyleniyordu. Bence iyi oyuncular her zaman birlikte de oynayabilir."