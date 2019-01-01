Sterling: Bu VAR beni öldürecek!

Manchester City'nin Chelsea ile oynadığı maçta attığı golü VAR kararı ile iptal edilen Raheem Sterling sosyal medyadan isyan etti.

Premier Lig'in 13. haftasında son şampiyon , Kevin de Bruyne ve Riyad Mahrez'in golleriyle sahasında 'yi 2-1 mağlup etti.

Raheem Sterling, 90+3'te topu ağlarla buluşturup takımını 3-1 öne geçirse de VAR kararı sonrası gol geçersiz sayıldı. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karara olan tepkisini resmi Twitter hesabı üzerinden gösterdi.

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Happy to improve my VAR overruled goals record today again 💯 damn this thing gonna kill me bro 😂😂😂 #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z — Raheem Sterling (@sterling7) November 23, 2019

Sterling, kahkaha emojisi kullanarak yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"VAR kararı ile geçersiz sayılan gol rekorumu geliştirdiğim için mutluyum. Bu lanet olası VAR beni öldürecek dostum! #lanetli"

Kendisinin de dediği gibi Chelsea maçındaki VAR kararı Sterling'in başına ilk kez gelen bir şey değildi. Sterling, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ile oynadıkları maçın uzatma dakikalarında takımını öne geçirmiş ancak yine VAR kararı ile gol geçersiz sayılmıştı. Ayrıca Premier Lig'de 2019-20 sezonunun ilk haftasında 'a attığı gol de VAR kararı ile iptal edilmişti.