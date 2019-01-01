Sterling: Bu VAR beni öldürecek!
Premier Lig'in 13. haftasında son şampiyon Manchester City, Kevin de Bruyne ve Riyad Mahrez'in golleriyle sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
Raheem Sterling, 90+3'te topu ağlarla buluşturup takımını 3-1 öne geçirse de VAR kararı sonrası gol geçersiz sayıldı. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karara olan tepkisini resmi Twitter hesabı üzerinden gösterdi.
Happy to improve my VAR overruled goals record today again 💯 damn this thing gonna kill me bro 😂😂😂 #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z— Raheem Sterling (@sterling7) November 23, 2019
Sterling, kahkaha emojisi kullanarak yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"VAR kararı ile geçersiz sayılan gol rekorumu geliştirdiğim için mutluyum. Bu lanet olası VAR beni öldürecek dostum! #lanetli"
Kendisinin de dediği gibi Chelsea maçındaki VAR kararı Sterling'in başına ilk kez gelen bir şey değildi. Sterling, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Tottenham ile oynadıkları maçın uzatma dakikalarında takımını öne geçirmiş ancak yine VAR kararı ile gol geçersiz sayılmıştı. Ayrıca Premier Lig'de 2019-20 sezonunun ilk haftasında West Ham United'a attığı gol de VAR kararı ile iptal edilmişti.