Sterling: Bu VAR beni öldürecek!

Premier Lig'in 13. haftasında son şampiyon , Kevin de Bruyne ve Riyad Mahrez'in golleriyle sahasında 'yi 2-1 mağlup etti.

Raheem Sterling, 90+3'te topu ağlarla buluşturup takımını 3-1 öne geçirse de VAR kararı sonrası gol geçersiz sayıldı. 24 yaşındaki İngiliz futbolcu bu karara olan tepkisini resmi Twitter hesabı üzerinden gösterdi.

Happy to improve my VAR overruled goals record today again 💯 damn this thing gonna kill me bro 😂😂😂 #cursed pic.twitter.com/pLSjYkLp5Z