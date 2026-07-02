Steijn, Ajax’taki Van Gaal ile olan ilişkisi konusunda son derece dürüst

Maurice Steijn’in Ajax’ta Louis van Gaal ile yaptığı işbirliğinden sadece güzel anıları var. Amsterdam kulübünün eski teknik direktörü, Perşembe günü ayrılan denetim kurulu danışmanıyla daha uzun süre çalışmayı çok isterdi.

Steijn, Het Oranje Café'de yaptığı açıklamada, “Son beş, altı hafta boyunca Bay van Gaal ile çok yoğun bir iletişim içindeydim” dedi. “Bu çok keyifli bir iletişimdi. Ta ki benim oradaki görevim sona erene kadar.” Sparta Rotterdam'a transfer olan teknik direktör, dramatik bir sezon başlangıcının ardından Ajax tarafından görevden alınmıştı.

“Ondan sonra da biraz iletişimimiz oldu. Ama sonra bu iletişim azaldı. O dönemde iletişimimiz çok yoğundu ve böyle bir danışmanım olması benim için çok güzeldi. Böylesine bir başarı geçmişine sahip biri,” diyen Steijn, özellikle futbol alanındaki engin bilgisi nedeniyle Van Gaal’a büyük saygı duyuyor.

“O zamanlar kulübün geri kalanında futbol konusunda pek fazla uzmanlık yoktu. Onunla fikir alışverişinde bulunabilmek ve antrenmanlar, maçlar ve kadrolar hakkındaki düşüncelerimi Van Gaal ile paylaşabilmekten çok memnun olmuştum. Benim için çok keyifliydi,” diyor Laheyli teknik direktör.

Steijn, Van Gaal ile daha uzun süre çalışamamış olmasını üzücü buluyor. “Aslında o biraz geç geldi. Çünkü tam da baskının çok büyük olduğu bir dönemde göreve başladı.”

Kulüpsüz antrenör, son olarak gelecekteki hedeflerine de değindi. “Tercihen Hollanda’da kalmak isterim. Ancak yurtdışına da açığım. Yine de odak noktam Hollanda’da. Tabii ki orada tüm pozisyonların dolu olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.”

Olası bir yurt dışı macerası söz konusu olduğunda Steijn, Avrupa’yı ya da belki de daha önce Al-Wahda’da görev yaptığı Orta Doğu’yu düşünüyor. “Çünkü ailemden çok uzak olmak istemiyorum. Saat farkı da olmamalı.”