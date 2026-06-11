Steigen'in yeni hedefine işaret eden kısa bir mesaj

Kısa bir mesaj, geçen sezon Girona'ya kiralanan Barcelona kalecisi Alman Marc-André ter Stegen'in geleceğine dair ipucu verdi.

Ter Stegen'in Barcelona ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor, ancak geleceği Barça dışında olacak gibi görünüyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Ter Stegen ve eşi Ona Silaris'in kısa süre önce San Sebastián'a seyahat ettiklerini ve bunun Real Sociedad kulübüyle ilgili haberlerin yayılmasına neden olduğunu yazdı.

Çift, Barcelona kalecisinin 2026 Dünya Kupası için Almanya'nın nihai kadrosuna seçilmemesini fırsat bilerek, çocuklarının doğumundan önce birkaç gün dinlenmeye karar verdi.

Silaris, bu mükemmel gezinin sonunda sosyal medyada "San Sebastián'da mutluyum" yazarak, Stegen'in Real Sociedad'a yakınlaştığına dair söylentileri daha da güçlendirdi.

Ter Stegen, kariyerinde önemli bir dönemeçten geçiyor ve bu yaz, en üst seviyedeki geleceği köklü bir değişime sahne olabilir.

Alman milli kalecinin profili, Real Sociedad'ın planlarıyla uyumlu. Kulüp, Alex Remiro'nun olası ayrılığına karşı hazırlıklı olmak için Alman kaleci piyasasını aktif olarak araştırıyor ve şu anda Barcelona'da forma giyen kaleci, kulübün değerlendirdiği üç adaydan biri. Ancak kulüp henüz nihai bir karar vermiş değil.

Bu transferi kolaylaştırabilecek bağlar, sadece teknik ilginin ötesine geçiyor. Perde arkasında yolu açan önemli bir faktör var: Ter Stegen, Real Sociedad'ın teknik direktörü Pellegrino Matarazzo ile aynı menajerlik ajansını paylaşıyor.

Bu tesadüf, oyuncu ile Real Sociedad'ın şu anki teknik direktörü arasındaki ilişkileri güçlendiriyor ve önümüzdeki haftalarda görüşmelerin hızlanması durumunda iletişimi büyük ölçüde kolaylaştıracak.