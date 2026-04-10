Steigen acı gerçeği kabul ediyor: Kendimi hiçbir şeye zorlamayacağım

Alman kaleci Marc-André ter Stegen, Girona formasıyla oynadığı sınırlı süreli maçlarda sol uyluk kasında ciddi bir sakatlık geçirdikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya milli takımında yer alma umutlarının "çok uzak" hale geldiğini doğruladı.

33 yaşındaki Ter Stegen, Barcelona'dan kiralık olarak Girona formasıyla sadece iki maça çıktıktan sonra, ikinci maçta sakatlandı ve ameliyat olmak zorunda kaldı.

Bu yeni sakatlık, onu bu sezon Barcelona'nın çoğu maçından uzak tutan bir dizi sakatlığın devamı niteliğinde. Ter Stegen, kronik sırt sorunları nedeniyle Kral Kupası'nda sadece bir maçta forma giyebildi.

Katalan TV3 kanalına yaptığı açıklamada, tecrübeli kaleci sağlık durumundaki gelişmeleri açıkladı ve iyileşme sürecinin "iyi" gittiğini belirterek, "Normal bir hayat sürüyorum, kendimi iyi hissediyorum ve daha rahat hareket edebiliyorum" dedi.

Bununla birlikte, Ter Stegen durumunun zorluğunu gizlemedi ve ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma şansının "çok yüksek olmadığını" kabul ederek, "Şu anda bundan çok uzağım. Sağlığımı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ştegen sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi hiçbir şeye zorlamayacağım; çünkü sağlık öncelikli. Ancak Dünya Kupası'na katılma ve bu deneyimin tadını çıkarma arzusu olağanüstü bir şey. Sezon sonunda bunu başarabilecek miyim göreceğiz, ama durum zor. Genellikle bu tür sakatlıkların iyileşmesi daha uzun sürer."

Ter Stegen, sezon başında Julian Nagelsmann yönetimindeki Alman milli takımının as kalecisi olmak için güçlü bir adaydı, ancak tekrarlanan sakatlıklar, şu anda birinci kaleci pozisyonunda bulunan Oliver Baumann'a kapıyı açtı.

Mönchengladbach doğumlu kaleci, teknik ve tıbbi kararlara tam saygı duyduğunu belirterek, "Uyum sağlaması gereken birçok faktör var ve alınacak her kararı saygıyla karşılıyorum. Her şey için mücadele edecek harika bir milli takımımız var" dedi.