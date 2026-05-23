Stegeman, Kraay'ın Willem II hakkında "tuhaf bir yorum" yaptığını duyar

FC Volendam - Willem II maçı sonrasında John Stegeman, Hans Kraay Jr.'ın yaptığı bir yorumdan pek memnun kalmadı. ESPN muhabiri, Tilburg'dan gelen yeni yükselmiş takımın oyun tarzını eleştirmişti.

"Taraftarlarınız gerçekten çılgın!" diyerek Kraay, Stegeman'a hemen bir iltifat etti. "Bunu 60.000 taraftarın bulunduğu Atlético Madrid stadyumuyla karşılaştırdım. Oradaki taraftarlar her şeye destek veriyor. Eski bir forvet olarak, Willem II taraftarlarına daha hücumcu bir futbol sunacak mısınız? Çünkü bu da mümkün, değil mi?"

Stegeman, Kraay'in yorumuna gülümsedi, ardından ciddi bir cevap verdi. "Bunun biraz tuhaf bir yorum olduğunu söylemeliyim. Biliyorsun, biz sadece şu anda en iyi verimi alabileceğimiz yere bakıyoruz, bunu sana maçtan önce de söylemiştim. Ve sonra oyuncuların niteliklerine bakarsın."

Yeniden birinci lige yükselen takımın teknik direktörü, Heracles Almelo ile Avrupa kupalarına katıldığını hatırlatıyor. ''Ve bu, kendi ceza sahamızda kıçımızı sıkıştırdığımız için değil, futbol oynadığımız için oldu. Ama bu aynı zamanda kaliteyle de ilgili. Elinde ne tür oyuncuların olduğuna bağlı'' diyor Stegeman, ki kendisi Royal Antwerp FC'de Mark van Bommel'in yardımcısı olarak çok şey öğrenmiş.

"Belçika'da üç yıl çalışma fırsatı buldum. Orası farklı. Hollanda'da kazanmak zorundayız. Ve orada kaybetmek istemiyoruz. Biliyorsunuz, Mark van Bommel ile çalışma fırsatı buldum ve o da Milano ve Münih'ten bazı dersler verdi. Yani, evet," diyor Willem II'yi bir yıllık aradan sonra en üst seviyeye geri getiren teknik direktör.

"Bence, imkanlarımız dahilinde çok samimi bir futbol oynadık ve iyi olduğumuz şeyleri yaptık. Nokta. Evet, sahada daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Çok istiyoruz, Hans. Ama o zaman Freek Heerkens önümüzdeki sezon cüzdanını açmak zorunda kalacak," diye ekledi Stegeman, Willem II'nin teknik direktörüne.

Maçın bitiminden kısa bir süre sonra, sahada Stegeman, Kraay ile konuşurken oldukça duygusal anlar yaşadı. Teknik direktöre göre bunun nedeni, geçen yıl babasının vefatı ve oğlunun bu Cumartesi günü SV Epe ile şampiyon olmasıydı.