Stefano Sensi, Manchester City'nin radarına girdi

Bu sezon Inter'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Stefano Sensi, Manchester City'nin transfer listesinde kendine yer buldu.

İtalya ekiplerinden 'in yaz transfer döneminde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Stefano Sensi, sezona yaptığı etkileyici girişle Avrupa'daki diğer kulüplerinin ilgisini üzerine çekti.

Calciomercato'nun haberine göre 24 yaşındaki İtalyan oyuncunun peşinde ve bulunuyor.

Özellikle Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'yı etkilemeyi başaran Sensi için İngiliz ekip devreye girmek istiyor.

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2020'nin Haziran ayında kiralık sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncusunu takımda tutmak isteyen Inter ise Sassuolo ile görüşmelere başladı.

Mavi siyahlı ekip, Sensi'ye uzun süreli bir kontrat önermeyi planlıyor. İtalyan ekipler arasındaki görüşmeleri dikkatle izleyen Manchester City de hamlesini yapmak için hazır durumda bekliyor.

Sezonun ilk 7 resmi maçında 3 gol ve 3 asist kaydeden Sensi, Ekim ayının başında yaşadığı sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kaldı. Tedavi sürecinin sonuna gelen 24 yaşındaki oyuncu, doktorlardan gelecek raporlara göre Inter'in ligdeki veya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçında sahada olması bekleniyor.