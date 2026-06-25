Stefano Denswil (eski Ajax oyuncusu) aniden bir Hollanda kulübünde ortaya çıktı

Eski Ajax oyuncusu Stefano Denswil, şimdilik FC Volendam ile antrenmanlara katılıyor. 33 yaşındaki savunma oyuncusu, Kayserispor’dan ayrılmasının ardından serbest oyuncu statüsünde.

Surinam milli takımında 15 kez forma giyen Denswil, genç yaşta Ajax formasıyla 39 resmi maça çıktı.

Ardından sol ayaklı oyuncu, uzun yıllar Club Brugge'de forma giydi; daha sonra da Bologna ve Trabzonspor'da forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Denswil, Kayserispor formasıyla 31 lig maçına çıktı. Şimdi ise Hollanda'ya geri dönme ihtimali var.

Volendam, Zaandamlı oyuncuya formunu koruma fırsatı sunuyor. Denswil, arkadaşı Brandley Kuwas aracılığıyla bu kulübe katıldı.

Noordhollands Dagblad gazetesi Çarşamba günü Denswil ile kısa bir röportaj yaptı. “Hollanda’daki bir kulübü göz ardı etmiyorum, ancak şimdilik gelişmeleri bekliyorum. Formumu korumak için Volendam’dayım ve diğer tüm seçenekleri açık tutuyorum.”

“Elbette Volendam ile bazı anlaşmalar yaptım ve beklentilerimi dile getirdim. İlk izlenimim harika, ama gerisini zaman gösterecek,” dedi savunma oyuncusu. Erik Schouten de Volendam’da deneme antrenmanlarına katılıyor.