Stefan Kuntz hakkında bilmeniz gereken 5 şey

Polis memurluğu, iki gol krallığı, bir Avrupa Şampiyonluğu, antrenörlük, başkanlık, U21 zaferleri. İşte Stefan Kuntz...

Kaynak: Bundesliga.com

1) Eskiden bir polis memuruydu

Ülkenin güneybatısından gelen Kuntz, ilk olarak yaşadığı bölgedeki Borussia Neunkirchen ile dikkat çekti. Ancak, Alman alt liglerinde gol atmadığı zamanlarda, otoritesini bbir polis memuru olarak gösteriyordu. Polislik Kuntz'un Bundesliga'da kendisini gösterdikten sonra geride bıraktığı eski bir kariyer.

Kuntz, Alman TV programı Sportschau'ya Mayıs 2021'de oyun kariyeri hakkında konuşurken "Şansım çoğu zaman doğru zamanda yanımda oldu" dedi.

Oynadığı takımdaki bir savunmacı için gelen scoutlardan biri o gün üç gol atan forvetle çok daha fazla ilgilenmeye başladı ve Kuntz kısa süre sonra hem Kaiserslautern hem de Bochum'dan teklifler aldı.

Bochum'dan teklif geldi ve kendi kendime 'Başarabilir miyim bilmiyorum ama polis olarak devam etmek istiyorum' dedim. “Bochum, bir polis memuru olarak kalacağımın garantisini verdi. Bu yüzden oraya gittim ve onlar olmadan yaptığım kariyere sahip olabilir miydim bilmiyorum."

Kuntz, 1983'te Bochum'a transfer olduğunda yaptığında neredeyse 21 yaşındaydı. İlk dört Bundesliga maçının her birinde gol attı. Kanunları çiğneyenleri yakalamak yerine, kısa süre sonra rekor kıran biri olmaya odaklanmaya başladı.

2) Tüm zamanların önde gelen Bundesliga golcülerinden biri

Kuntz'un babası Günter, 1960'larda Borussia Neunkirchen formasıyla 80 Bundesliga maçında 21 gol atarak şüphesiz bir ilham kaynağıydı. Ancak Kuntz Jr, Almanya'nın en iyi takımında oynayan en iyi golcülerden biri olarak rekorlar kitabına girdi. Dört farklı kulüp için 449 Bundesliga maçında 179 gol attı ve profesyonel kariyeri 1999'da Bochum'da sona ermeden önce Bayer Uerdingen, Kaiserslautern ve Arminia Bielefeld ile gol krallığı tablosunda düzenli olarak yer aldı.

1985/86 sezonunda Bochum formasıyla 22, 1993/94 sezonunda ise Kaiserslautern formasıyla 18 gol atarak, Bundesliga'da iki kez gol kralı oldu. Oynadığı 15 sezonda dördü hariç hepsinde çift hanelere ulaştı. Bu sicili, Bundesliga golcüleri sıralamasında hala sekizinci olduğu anlamına geliyor.

3) O bir Almanya şampiyonu

Kuntz'ın kulüp düzeyindeki en başarılı dönemi, 1989-1995 yılları arasında Kaiserslautern ile geçirdiği dönemdi. Uerdingen formasıyla 94 maçta 32 lig golü attıktan sonra oraya taşındı. Yeni kulübüyle ilk sezonu unutulmazdı. Kaptan olarak 15 Bundesliga golü kaydetti ve Mayıs 1990'da Werder Bremen'e karşı DFB Kupası finaline ulaştıklarında takımına kupayı kazandırdı. O yılki turnuvadaki beşinci golü, Kaiserslautern'e finalde 3-2'lik galibiyeti getirmişti.

Her iki taraf için de işler daha da iyiye gidecekti. 1990/91 sezonunda 27 maçta 11 gol atarak Bruno Labbadia ile tehlikeli bir ortaklık kurdu. ancak bazen daha derin hücum pozisyonlarında ve hatta sahanın diğer ucunda bir libero olarak oynuyor. Onun çabaları, Kaiserslautern'in ilk Bundesliga şampiyonluğu için son şampiyon Bayern Münih'in üç puan önünde bitirerek bir sürpriz yaratmasına yardımcı oldu. Kuntz'un 1991'de Almanya'da Yılın Futbolcusu seçilmesiyle ödüller de gelmeye devam etti.

4) Almanya oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi

Kulüp düzeyindeki üretken gol rekoruna rağmen, Kuntz ülkesi için sadece 25 kez oynadı ve oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi Panzerler. Geçirdiği mükemmel bir sezona rağmen 1990 FIFA Dünya Kupası kadrosuna alınmamıştı Kuntz ve ilk maçına çıkmak için Aralık 1993'e kadar beklemek zorunda kaldı. ABD'ye karşı 3-0 kazandıklarında gözyaşlarını tutamamıştı ve daha sonra Amerika'daki 1994 Dünya Kupası'nda bir kez yedek rotasyonunda yer aldı. 1995'te golcü Türkiye'ye taşınmıştı. O sezonu Beşiktaş'ta geçirdi ve 96 yazında Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer aldı Kuntz.

Turnuva devam ettikçe daha da önemli bir oyuncuya dönüştü. Açık ara en unutulmaz katkısı, İngiltere'ye karşı kazanılan destansı yarı final zaferiydi. Kuntz 90 dakika içinde takımına beraberliği getirdi. Uzatmalarda sayılmayan başka bir gol daha buldu ve penaltılarda takımının beşinci penaltısını gole çevirdi. İngiltere'yi eleyen Almanya daha sonra, Oliver Bierhoff'un altın golü sayesinde finalde Çek Cumhuriyeti'ni yenerek üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

2017'de Alman spor dergisi kicker'a verdiği demeçte, "Tabii ki iyi hatırlıyorum - sonuçta kariyerimin en büyük başarısıydı." diyecekti.

Stefan Kuntz son milli maçını 1997'de oynadı.

5) Oyuncu ve teknik direktör olarak Avrupa Şampiyonası kazandı

Kuntz'un oyun sonrası kariyeri, sahadaki rolleri kadar farklılıklar içeriyordu. Yerel kulüp Neunkirchen'de antrenörlüğe başladı. Karlsruhe'nin yanı sıra Waldhof Mannheim ve LR Ahlen gibi kulüpleri çalıştırdı. Ardından Bochum'un sportif direktörlüğü (2006-08) ve Kaiserslautern başkanlığı (2008-16) olmak üzere iki uzun görevi vardı.

Eylül 2016'da Almanya U21 takımının baş antrenörü olarak Horst Hrubesch'in yerini aldı ve bu rolde eşi benzeri görülmemiş bir başarı elde etti.

Polonya'daki 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Kuntz, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Mahmoud Dahoud ve Maximilian Arnold gibi isimlerin yer aldığı bir takımı zafere taşıdı.

Haziran 2021'de 58 yaşındaki Kuntz Almanya U21'i bir kez daha başarıya taşıdı ve finalde Portekiz'i yenerek ikinci kez U21 takımıyla şampiyonluğa ulaştı.

Stefan Kuntz muhtemelen polisten ayrıldığı için pişmanlık duymuyor.