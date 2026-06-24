Stefan de Vrij anlaşmaya yaklaşıyor ve Avrupa'da kalacak

Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, Stefan de Vrij, Panathinaikos ile bir anlaşmaya yaklaşıyor. Romano’ya göre, transfer için meşhur “here we go” ifadesini kullanması artık an meselesi.

Inter, bu yaz birçok tecrübeli oyuncuyla yollarını ayıracak. Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve De Vrij, bu ayın sonunda İtalyan devinden ayrılacak. Ancak 37 yaşındaki Henrikh Mkhitaryan'ın sözleşmesi uzatıldı.

İspanyol gazeteci Matteo Moretto, geçen hafta Panathinaikos’un stoper oyuncusuna bir sözleşme teklifi yaptığını bildirmişti. O zaman henüz kesin bir karar alınmamıştı, ancak şimdi anlaşma imzalanmak üzere.

De Vrij şu anda kasık sakatlığıyla boğuşuyor ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçırmak zorunda kaldı. Son yıllarda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Hollanda formasıyla toplam 79 milli maça çıkan bu tecrübeli oyuncuyu defalarca kadroya çağırmıştı.

2014 yazında De Vrij, Lazio’nun Feyenoord’dan 7 milyon avroya transfer etmesiyle İtalya’ya geçiş yaptı. Roma ekibinde dört yıl forma giydikten sonra, bedelsiz olarak Inter’e transfer oldu.

Kariyerinin en fazla maçını bu İtalyan devinde oynadı. Toplamda 296 maça çıktı; bu maçlarda 13 gol attı ve 8 asist yaptı. De Vrij, Inter ile üç kez Scudetto ve yine üç kez Coppa Italia şampiyonluğu kazandı.