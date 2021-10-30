Stadyumun tuvaletlerine hakem fotoğrafları koyacaklar

Hakemler ile taraftarlar arasında maç esnasında bazı gerginliklerin yaşandığı aşikâr ancak bu gerginlik 'biraz' ileriye taşınıyor.

AEK, yeni stadının tuvaletlerini hakem fotoğrafları ile dekore edebilir.

Yunan ekibinin yeni stadı OPAP Arena'nın (Ayasofya Stadı) çalışmaları hala sürüyor.

Hakem şiddeti ile sık sık gündeme gelen Yunanistan'da AEK'in yeni stadı hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Stadyumun tuvaletlerine hakem fotoğrafı mı koyulacak?

AEK365'in iddiasına göre; son günlerde AEK'in yeni stadının tuvaletlerini hakem fotoğrafları ile dekore edeceği konuşuluyor.

Sızdırılan bazı görsellerde hakem fotoğraflarının yer aldığı tuvaletler mevcut.

İddiaya göre kulüp yönetimi böyle bir dekorasyon için siparişini verdi.

Konuyla ilgili ise kulüpten yapılan resmi bir açıklama yok.

Yunanistan'da hakem ile taraftarlar arasında daha önce neler yaşandı?

Yunanistan'da hakemler ile taraftarlar arasında birçok şiddet olayı yaşandı.

2014 yılında FIFA kokartlı hakem Christoforos Zografos, sokak ortasında dövüldü. Bunun üzerine Yunanistan Futbol Federasyonu, maçları süresiz erteledi.

2018 yılında ise Thanasis Tzilos bir karşılaşma sonrası saldırıya uğradı. Başından ve ayağından yaralanan Tzilos hastaneye kaldırıldı ve lig yönetimi birçok maçı erteledi.

2019'da ise Olympiakos'un 0-0 berbaere kaldığı bir maçın ardından holiganlar maçın VAR hakemi Angelos Evangelou'nun evine molotof kokteylleri ile saldırdı.

Yunanistan'da daha önce hakemler defalarca boykot kararı da almıştı.

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