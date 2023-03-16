Spotify ve FC Barcelona, El Clasico için ünlü şarkıcı ROSALíA ile iş birliği yaptı.

Xavi'nin ekibi, albümün birinci yıl dönümünü ve Spotify'daki büyük başarısını kutlamak için Real Madrid'e karşı, şarkıcı ROSALíA'nın MOTOMAMI albüm logosunun yer aldığı özel bir forma giyecek. Ayrıca FC Barcelona Kadın Futbol Takımı da 25 Mart'ta aynı formayı kullanacak.

ROSALÍA, 2022'de dünya çapında en çok dinlenen İspanyol şarkıcı oldu ve Spotify'daki parçalarının dinlenme sayısı %110'dan fazla arttı. ROSALÍA ayrıca Barselona'da geçen yıl Spotify'da en çok dinlenen kadın sanatçıydı.

ROSALÍA, konuyla ilgili şunları söyledi: "Barça gibi büyük bir kulübün böylesine önemli bir maçta bu formayı giymesi beni çok heyecanlandırıyor! Futbol ve müzik, bir konserde ve bir maçta yaşadığınız duygular söz konusu olduğunda çok benzerlik gösteriyor. Konsantre insan enerjisi, aynı anı yaşayan ve tüm dikkatlerini bir olaya veren pek çok insan..."

FC Barcelona Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juli Guiu ise şunları söyledi: "Rosalía gibi ünlü bir sanatçıyı sevilen Barça forması üzerinde görmek, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için harika bir sürpriz. Müzik ve futbol, önlerinde uzun bir gelecek olan özel bir ortaklık oluşturuyor ve dünyanın en popüler müzik platformu Spotify ile birlikte hikâyeye bir bölüm daha eklemekten mutluluk duyuyoruz."