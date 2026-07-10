Sporting Lizbon, İspanya maçı öncesinde Belçika’yı yıldızından mahrum bıraktı

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile oynanacak merakla beklenen karşılaşmadan birkaç saat önce, Belçika milli takımı, savunma oyuncusu Zino Debast'ın sağlık durumu konusunda Portekiz'in Sporting Lizbon kulübüyle çıkan anlaşmazlığın ardından beklenmedik bir krizin ortasında kaldı. Bu kriz, "Kırmızı Şeytanlar"ı turnuvanın en önemli aşamalarında en önemli savunma oyuncularından birinden mahrum bırakabilir.

Belçika milli takımı, Belçika Futbol Federasyonu’nun Sporting Lizbon’un oyuncuya maçta oynayamayacağına dair tıbbi bildirimde bulunduğunu açıklamasının ardından, savunma oyuncusu Zino Debast (22 yaşında) ile oynamak zorunda kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Belçika Futbol Federasyonu, Sporting Lizbon'un oyuncuya tıbbi olarak maça hazır olmadığı yönünde bildirimde bulunduğunu açıkladı. Bu değerlendirme, milli takımın sağlık ekibinin görüşüyle ve ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bünyesindeki tıbbi ve sigorta kurumlarının değerlendirmeleriyle açıkça çelişiyor.

Belçika Futbol Federasyonu resmi bir açıklamada şunları söyledi: “Zino Debast, çeyrek final maçında forma giyemeyecek. Kulübü Sporting Lizbon, oyuncuya tıbbi olarak oynamaya uygun olmadığı bildirdi. Bu değerlendirme, hem bizim sağlık ekibimizin hem de FIFA’ya bağlı tıbbi ve sigorta kurumlarının değerlendirmelerinden farklıdır.”

Debast, Sporting Lizbon formasıyla oynarken uyluk bölgesinden sakatlanmış ve bu nedenle Belçika’nın Dünya Kupası’ndaki ilk maçlarında forma giyememişti. Belçika milli takımı grubunu lider olarak tamamladıktan sonra, ancak Haziran ayı sonunda antrenmanlara geri dönebilmişti.

Belçika Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya rağmen konu henüz kapanmış değil. Sporting Lizbon’a yakın bir kaynak, “The Athletic” gazetesine yaptığı açıklamada, kulübün oyuncunun durumundaki gelişmeleri takip etmek için Belçika Futbol Federasyonu ile günlük temas halinde olduğunu ortaya koydu.

Kaynak, Los Angeles’ta oynanacak çeyrek final maçı öncesinde kulüp temsilcileri ile Belçika Futbol Federasyonu arasında bir toplantı düzenleneceğini ve bu toplantıda De Bast’ın sağlık durumunun yeniden değerlendirileceğini, ardından maça çıkıp çıkamayacağına dair nihai kararın verileceğini ekledi.

Alman "Bild" gazetesinin haberine göre, De Bast şu ana kadar Dünya Kupası maçlarında hiç süre almadı ve takım antrenmanlarından ayrı olarak bireysel antrenman programını sürdürüyor.

Olası yokluğu, Belçika milli takımı için büyük bir darbe olacaktır. Zira genç savunma oyuncusu, henüz 22 yaşında olmasına rağmen, milli takım formasıyla 26 maça çıkmış olması nedeniyle önemli bir uluslararası deneyime sahiptir ve Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Belçika kadrosunda yer almıştı.