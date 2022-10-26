Sporting CP teknik direktörü Amorim: "Ronaldo'nun geri dönmesi gibi bir hayalimiz var ancak kulüp maaşını karşılayamaz"

Sporting CB teknik direktörü Ruben Amorim, Ronaldo'nun geri dönmesi gibi bir hayalleri olduğunu ancak maaşının karşılanamayacağını söyledi.

Ronaldo, Ocak ayında Manchester United'dan ayrılabilir.

Sporting Lizbon, Ronaldo'nun geri dönmesi gibi bir hayalleri olduğunu doğruladı.

Kulüp, Ronaldo'yu geri getirmesi halinde maaşı ödemek konusunda zorlanabilir.

NELER OLDU? Sporting teknik direktörü Ruben Amorim, Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanacak maçın öncesinde düzenlenen basın toplantısında, kulübün eski yıldızı Cristiano Ronaldo'yu yeniden renklerine bağlama hayalini açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Portekizli yıldız kariyerine 2002/03 sezonunda Sporting Lizbon'da başlamıştı. Ancak Amorim, Ronaldo'nun yüksek maaşının bu hayalin gerçekleşmesine engel olduğunu belirti.

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SIRADA NE VAR? Cristiano Ronaldo, perşembe günü Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde Sheriff ile oynayacağı karşılaşmada yer almayı umuyor. Kırmızı Şeytanlar daha sonra pazar günü West Ham ile mücadele edecek.