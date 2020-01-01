Sporda Karantina Günlükleri: Yılın babası Immobile

Nemanja Matic’in ev antrenmanlarında ağırlığa ihtiyacı yok…

sanal antrenmanlara başladı…

Yılın babası ödülü Ciro Immobile’ye gidiyor…

LA CARITA DEL NENE ES T O D O 😱😅 Ciro Immobile, goleador del Calcio italiano, le hizo esta broma a su bebé pic.twitter.com/iMbznBXScM

Alisson Becker tam isabet…

😎 Alisson önce şovunu yapıyor, sonra da Ronaldo gibi kutluyor. pic.twitter.com/PL8KRL8TNn