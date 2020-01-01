Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Yılın babası Immobile

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Getty Images
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Nemanja Matic’in ev antrenmanlarında ağırlığa ihtiyacı yok…

Tottenham sanal antrenmanlara başladı…

Yılın babası ödülü Ciro Immobile’ye gidiyor…

Alisson Becker tam isabet…

Mbaye Diagne’nin evinde duygusallığa yer yok…

Philadelphia 76ers forması giyen Matisse Thybulle, basketbol olmadan hayatını sürdürmekte biraz zorlanıyor…

Sergio Agüero’dan evde fit kalmanın yolları…

Kar yağıyor olması Roger Federer’e engel değil…

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