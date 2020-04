Sporda Karantina Günlükleri: Yılın babası Immobile

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Nemanja Matic’in ev antrenmanlarında ağırlığa ihtiyacı yok…

sanal antrenmanlara başladı…

Yılın babası ödülü Ciro Immobile’ye gidiyor…

LA CARITA DEL NENE ES T O D O 😱😅 Ciro Immobile, goleador del Calcio italiano, le hizo esta broma a su bebé pic.twitter.com/iMbznBXScM — TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) March 29, 2020

Alisson Becker tam isabet…

😎 Alisson önce şovunu yapıyor, sonra da Ronaldo gibi kutluyor. pic.twitter.com/PL8KRL8TNn — mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 31, 2020

Mbaye Diagne’nin evinde duygusallığa yer yok…

Mbaye Diagne, 7. Koğuştaki Mucize filmini izlerken gözyaşlarına boğulan eşiyle dalga geçiyor. 😅 pic.twitter.com/orYYSZgefX — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 1, 2020

Philadelphia 76ers forması giyen Matisse Thybulle, basketbol olmadan hayatını sürdürmekte biraz zorlanıyor…

Sergio Agüero’dan evde fit kalmanın yolları…

Kar yağıyor olması Roger Federer’e engel değil…