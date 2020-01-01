Sporda Karantina Günlükleri: Yılın babası Immobile
Nemanja Matic’in ev antrenmanlarında ağırlığa ihtiyacı yok…
😅 Nemanja's been getting creative with his home workouts 💪— Manchester United (@ManUtd) March 31, 2020
🎥: @NemanjaMatic [IG] pic.twitter.com/lLxQaqS7X7
Tottenham sanal antrenmanlara başladı…
🏡 Bringing the boys together with a virtual training session! 💪#SpursAtHome ⚪️ #COYS pic.twitter.com/UA3QNaIY7c— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) March 31, 2020
Yılın babası ödülü Ciro Immobile’ye gidiyor…
LA CARITA DEL NENE ES T O D O 😱😅 Ciro Immobile, goleador del Calcio italiano, le hizo esta broma a su bebé pic.twitter.com/iMbznBXScM— TNT Sports LA (en 🏡) (@TNTSportsLA) March 29, 2020
Alisson Becker tam isabet…
😎 Alisson önce şovunu yapıyor, sonra da Ronaldo gibi kutluyor. pic.twitter.com/PL8KRL8TNn— mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 31, 2020
Mbaye Diagne’nin evinde duygusallığa yer yok…
Mbaye Diagne, 7. Koğuştaki Mucize filmini izlerken gözyaşlarına boğulan eşiyle dalga geçiyor. 😅 pic.twitter.com/orYYSZgefX— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 1, 2020
Philadelphia 76ers forması giyen Matisse Thybulle, basketbol olmadan hayatını sürdürmekte biraz zorlanıyor…
.@MatisseThybulle is really struggling without basketball 😂 pic.twitter.com/EYMwF98YAN— Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2020
Sergio Agüero’dan evde fit kalmanın yolları…
Entrenando en casa//Training at home 🤟🏽 #QuedateEnCasa #stayathome pic.twitter.com/kYFgaQRRhl— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) March 30, 2020
Kar yağıyor olması Roger Federer’e engel değil…
Making sure I still remember how to hit trick shots #TennisAtHome pic.twitter.com/DKDKQTaluY— Roger Federer (@rogerfederer) March 30, 2020