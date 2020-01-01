Sporda Karantina Günlükleri: Umut Nayir ressam oldu
Umut Nayir'in yetenekleri sınır tanımıyor...
📚 Hukuk— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 12, 2020
⚽️ Futbol
🖌️ Sanat
🎨 Ressam Umut Nayir'in ilk eseri... pic.twitter.com/69yYfYKFg8
Zlatan-Pogba çekişmesi tüm hızıyla devam ediyor...
@paulpogba Game over pic.twitter.com/vqOqEw6tKB— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 10, 2020
Hagi'lerle geçmişe dönüş: 1994 Dünya Kupası!
Ianis Hagi, babasıyla birlikte 1994 Dünya Kupası'nı izliyor. pic.twitter.com/EqyUNFMP9t— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 11, 2020
Mesut Özil, antrenman öncesi dostlarıyla vakit geçiriyor...
Hanging out with my lovely dogs ☀️❤️ #Balboa #Pablito #PostWorkout 🚲💦 #Hometeam #StayAtHome 🏡 #M1Ö pic.twitter.com/hT9xbh7xKB— Mesut Özil (@MesutOzil1088) April 11, 2020
Sheffield United forması giyen Billy Sharp'ın oğlundan Cristiano Ronaldo performansı...
2018 World Cup Spain 3-2 Portugal 85th minute up steps @Cristiano to make it 3-3 ⚽️😁👍🔥 pic.twitter.com/L3LvMQJaBC— billy sharp (@billysharp10) April 11, 2020
Fuchs karantina döneminden verim almaya devam ediyor...
If this puts a smile on your face comment with: 😂 #MyChildrenAreMyLife pic.twitter.com/XaNauZiOl0— Christian Fuchs (@FuchsOfficial) April 12, 2020
Tim Krul'un gelecek kariyerine dair...
Coming for you @jamieoliver ... naked chef audition 👨🏻🍳 #StayHome #BBQathome #chef #Lunchtime pic.twitter.com/LmRllHPV41— Tim Krul (@TimKrul) April 11, 2020
Juventus'lu kaleci Szczesny'in kalede devleştiği anlar...
Instinctive reactions from Wojciech Szczesny 👏— Sky Sports (@SkySports) April 11, 2020
Absolutely gutting for the striker 😩 pic.twitter.com/96gqiMqB0u
Bayern Münih'in yıldızları dizi karakterleri olursa...
If our players were in the TV series they're watching... 📺👀— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 11, 2020
What shows are you binging? 🍿#MiaSanMia pic.twitter.com/HTcAK4R2ay