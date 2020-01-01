Beşiktaş

Sporda Karantina Günlükleri: Umut Nayir ressam oldu

Yorum()
Depophotos
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Umut Nayir'in yetenekleri sınır tanımıyor...

Zlatan-Pogba çekişmesi tüm hızıyla devam ediyor...

Hagi'lerle geçmişe dönüş: 1994 Dünya Kupası!

Mesut Özil, antrenman öncesi dostlarıyla vakit geçiriyor...

Sheffield United forması giyen Billy Sharp'ın oğlundan Cristiano Ronaldo performansı...

Fuchs karantina döneminden verim almaya devam ediyor...

Tim Krul'un gelecek kariyerine dair...

Juventus'lu kaleci Szczesny'in kalede devleştiği anlar...

Bayern Münih'in yıldızları dizi karakterleri olursa...

Kapat