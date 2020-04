Sporda Karantina Günlükleri: Talisca'nın yeni tarzı

Anderson Talisca karantinada yeni bir şeyler deniyor…

Koronavirüsü yenen ’nın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Ezequiel Garay ve eşinden yeni bir akım…

Arturo Vidal futbolsuz kalınca soluğu basketbolda almış…

Manchester’ın ‘kırmızı’ yakası, sağlık çalışanları için stadyumun rengini maviye kapladı…

We're turning Old Trafford blue in support of the incredible @NHSuk staff up and down the country 💙 #StayHomeSaveLives #ProtectTheNHS #ClapForOurCarers #AlwaysUnited pic.twitter.com/eQ9SMscMIf

Anthony Joshua, ağır sıklette dünyanın en iyisinin kim olduğunu kanıtlamak için Tyson Fury’ye meydan okudu: “Eğer gerçekten bir numara olduğunu söylemek istiyorsan gel ve benimle dövüş.”

"If you really want to say you are number one, come and fight me" 👀@anthonyfjoshua has a message for @Tyson_Fury to prove who is the heavyweight number king! pic.twitter.com/GD73tSzZ9c