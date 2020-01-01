Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Stadyuma girdi, sahada koştu

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Igor Kralj/PIXSELL
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

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Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, müzisyen Haluk Levent’in koronavirüsle mücadele adına başlattığı “Dayanışma Günleri” adlı yardım kampanyasına destek oldu…

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