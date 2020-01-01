Sporda Karantina Günlükleri: Stadyuma girdi, sahada koştu
2018-19 sezonunda Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen Swansea City oyuncusu Andre Ayew, kardeşleriyle beraber tuvalet kağıdı sektirme akımından geri kalmamış…
Stay home ,stay safe 🙏🏽GOAL !!⚽️#ayewbrothers @jordan_ayew9 @AyewAyew17 May Allah keep us safe🙏🏽 pic.twitter.com/TbXY6bxdCN— André Ayew (@AyewAndre) March 28, 2020
İskoçya Premiership Ligi ekiplerinden St. Mirren, bir vatandaşın stadyuma izinsiz giriş yaptığını ve sahada koştuğunu polise bildirdi…
The club aware of an incident this afternoon where a member of the public has entered the stadium and run on to the pitch.https://t.co/C7HIDW03fP pic.twitter.com/OlMmd4XxYv— St Mirren FC (@saintmirrenfc) March 29, 2020
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, müzisyen Haluk Levent’in koronavirüsle mücadele adına başlattığı “Dayanışma Günleri” adlı yardım kampanyasına destek oldu…
Altay Teknik Direktörü sevgili Yalçın Koşukavak aradı.— Haluk Levent (@haluklevent) March 29, 2020
“Dayanışma günleri” kapsamında 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.
Teşekkürler Yalçın dostum!
Sağolasın!
💚💚💚
👏👏👏👏👏👏👏#dayanismagunleri
Chelsea, salgın sırasında evde kalan çocukların ve yetişkinlerin formunu koruması için “Chelsea Challenge” adlı egzersiz videoları yayınlayacak…
We are launching a video series for children and adults alike to keep fit and active while at home! 💪🏡— Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) March 29, 2020
It all starts at 7am tomorrow morning - don't miss it! https://t.co/erMQOxC3wU
Antrenman yapıyorlar, dans ediyorlar, akımlara katılıyorlar… İşte Bayern Münih’li futbolcular, evde kalırken vakitlerini böyle geçiriyor…
Training, dancing & keepie uppies 😎— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 29, 2020
Check out how the #FCBayern stars are spending their time at home 🏠
🎬 https://t.co/Ie71PPQOFT#FCBayernAtHome #MiaSanMia
Edinson Cavani, kızıyla birlikte Uruguay’dan bildiriyor: “Keşke burada olsaydınız”
Deseando tenerlos a todos acá conmigo❤️❤️❤️. Desiderando avervi tutti qui con me ❤️❤️❤️.— Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) March 29, 2020
Souhaitant vous avoir tous ici avec moi ❤️❤️❤️.
Wishing to have you all here with me ❤️❤️❤️. pic.twitter.com/00xk7zIRZn
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, video aracılığıyla oyuncularına antrenman yaptıracak…
Jose Mourinho to take Tottenham training via video from next week as he looks to keep his players fit during the coronavirus crisis https://t.co/1h9Xz5lYH8— MailOnline Sport (@MailSport) March 29, 2020
Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, Dr. Fauci ile Instagram’da canlı yayın yaptı, hayranlarını koronavirüs salgını hakkında bilinçlendirdi…
"It's not convenient for you to not be playing basketball."— ESPN (@espn) March 26, 2020
Dr. Fauci joined Steph Curry on IG Live to answer questions about the coronavirus pandemic.
(via @StephenCurry30) pic.twitter.com/TPuMhzei40