Sporda Karantina Günlükleri: Stadyuma girdi, sahada koştu

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

2018-19 sezonunda ’de kiralık olarak forma giyen Swansea City oyuncusu Andre Ayew, kardeşleriyle beraber tuvalet kağıdı sektirme akımından geri kalmamış…

İskoçya Premiership Ligi ekiplerinden St. Mirren, bir vatandaşın stadyuma izinsiz giriş yaptığını ve sahada koştuğunu polise bildirdi…

The club aware of an incident this afternoon where a member of the public has entered the stadium and run on to the pitch.https://t.co/C7HIDW03fP pic.twitter.com/OlMmd4XxYv — St Mirren FC (@saintmirrenfc) March 29, 2020

Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, müzisyen Haluk Levent’in koronavirüsle mücadele adına başlattığı “Dayanışma Günleri” adlı yardım kampanyasına destek oldu…

Altay Teknik Direktörü sevgili Yalçın Koşukavak aradı.



“Dayanışma günleri” kapsamında 50 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti.



Teşekkürler Yalçın dostum!

Sağolasın!

💚💚💚



👏👏👏👏👏👏👏#dayanismagunleri — Haluk Levent (@haluklevent) March 29, 2020

, salgın sırasında evde kalan çocukların ve yetişkinlerin formunu koruması için “Chelsea Challenge” adlı egzersiz videoları yayınlayacak…

We are launching a video series for children and adults alike to keep fit and active while at home! 💪🏡



It all starts at 7am tomorrow morning - don't miss it! https://t.co/erMQOxC3wU — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) March 29, 2020

Antrenman yapıyorlar, dans ediyorlar, akımlara katılıyorlar… İşte ’li futbolcular, evde kalırken vakitlerini böyle geçiriyor…

Training, dancing & keepie uppies 😎



Check out how the #FCBayern stars are spending their time at home 🏠



🎬 https://t.co/Ie71PPQOFT#FCBayernAtHome #MiaSanMia — FC Bayern English (@FCBayernEN) March 29, 2020

Edinson Cavani, kızıyla birlikte ’dan bildiriyor: “Keşke burada olsaydınız”

Deseando tenerlos a todos acá conmigo❤️❤️❤️. Desiderando avervi tutti qui con me ❤️❤️❤️.

Souhaitant vous avoir tous ici avec moi ❤️❤️❤️.

Wishing to have you all here with me ❤️❤️❤️. pic.twitter.com/00xk7zIRZn — Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) March 29, 2020

Teknik Direktörü Jose Mourinho, video aracılığıyla oyuncularına antrenman yaptıracak…

Jose Mourinho to take Tottenham training via video from next week as he looks to keep his players fit during the coronavirus crisis https://t.co/1h9Xz5lYH8 — MailOnline Sport (@MailSport) March 29, 2020

Golden State Warriors’ın yıldızı Stephen Curry, Dr. Fauci ile Instagram’da canlı yayın yaptı, hayranlarını koronavirüs salgını hakkında bilinçlendirdi…