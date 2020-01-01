Sporda Karantina Günlükleri: Solskjaer'in zorlu sınavı
Sevilla'nın yıldızı Oliver Torres sınırları zorluyor...
Sevilla'nın yıldızı Oliver Torres, sınırları zorluyor. 😎pic.twitter.com/RJ8dL7ehTP— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 19, 2020
Gino Boscia'dan inanılmaz vuruş! Röveşata mı? Rabona mı?
Ne vuruş ama 🤩— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 18, 2020
Röveşata mı, rabona mı? 🤔
(📲 IG/ginoboscia) pic.twitter.com/xXBBHo9Nb4
Yannick Bolasie kendi akımını oluşturmak istiyor
#bolasieflickchallenge 🤳🏿 I got something for the best🥇🎰 #YYB pic.twitter.com/l6TqW4HS8a— Yannick Bolasie (@YannickBolasie) April 16, 2020
Mesafeler tenis oynamaya engel değil
Just incredible to see 💖— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020
📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularını çocukluk fotoğraflarından tanıyabilecek mi?
Can Ole Gunnar Solskjaer recognise his Man Utd players when they were kids? 👶— Goal (@goal) April 18, 2020
Come for the game, stay for teenage Solskjaer's hair 👱♂️
pic.twitter.com/CthSqNit1r
Liverpool'un başarılı sol beki Andrew Robertson, kulüp vakıflarında gönüllü olarak çalışan üç kişiye tatlı bir sürpriz yapıyor.
"You've more than made my day, you've made my quarantine!" 😄— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 18, 2020
@andrewrobertso5 surprised three @LFCFoundation and @Red_Neighbours volunteers with a video call 🙌
Together, we'll get through this ❤️ pic.twitter.com/zlwu0iSxNa
Real Madrid taraftarlarından mesaj var: Evde kal
🤩 Wait for it...— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 18, 2020
🚁🆙 #RMFansEnCasa showing their madridismo... from the air!
🇨🇱 Nico Ruiseñor#StayHome pic.twitter.com/PQl7z00XKo
Barcelona oyuncusu Ivan Rakitic, hastanedeki genç bir taraftara moral veriyor.
Mira els consells que el Biel, un pacient de l'Hospital @SJDbarcelona_ca, l'hi dóna a @ivanrakitic sobre com passar el confiament. 💪🏼👏🏼🔵🔴 pic.twitter.com/8OVJBGuAZt— Barça Foundation (from 🏠) (@FundacioFCB) April 18, 2020