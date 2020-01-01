Sporda Karantina Günlükleri: Parmak arası terlikle yarış
Dejan Lovren’den oğluna geçit yok...
Fair tackle or red card? 😂— Goal (@goal) April 20, 2020
(📽: IG/dejanlovren06) pic.twitter.com/0OnX7ZmjCU
Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino ve eşi birbirlerinin özelliklerini farklı bir şekilde ifşa ediyor...
For anyone that's been wondering what Bobby Firmino is up to during isolationpic.twitter.com/F2I3WPrP89— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) April 20, 2020
Karantinada herkesin kafası karışık: Douglas Costa parmak arası terlik giyerek go-kart süren eşi ile yarıştı...
Douglas Costa vs Go-Kart...— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 20, 2020
Take a guess who wins ⚡ @douglascosta pic.twitter.com/7WyilAwVdR
Futbol olmayınca De Bruyne masa tenisinde şansını dener mi? Neden olmasın...
🏓 Dünya yıldızları, yeteneklerini İddaa bülteninin en popüler sporu masa tenisinde sergiliyor. pic.twitter.com/wNJ2PqDqCl— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 20, 2020
Christian Fuchs ağırlık antrenmanları için yeni bir çözüm geliştirmiş...
No weights? No problem!👸🏼 #TrainHard #MakeYourHomeYourPlayground pic.twitter.com/iSXOXA41PK— Christian Fuchs (@FuchsOfficial) April 20, 2020
Petr Cech’ten sihirli işler…
Absolute witchcraft from @PetrCech 🧙♂️pic.twitter.com/UbPTPIFaXM— Goal (@goal) April 20, 2020
Kevin-Prince Boateng, Thierry Henry’ye olan hayranlığını canlı yayında anlattı... Daha doğrusu çoraplarına!
Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Thierry Henry ile buluştu:— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 21, 2020
🗣️ "Ailem ve arkadaşlarım için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu bilemezsin. Sen futbola bir şey kattın: Diz üstü çoraplar. Bu tarihi ve efsanevi bir şeydi." pic.twitter.com/B8LIMZ8ler
Leicester City’li George Thomas’ın golf keyfi...
Play it cool, @George_Thomas14! 😎🏌️♂️— Leicester City (@LCFC) April 20, 2020
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