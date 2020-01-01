Sporda Karantina Günlükleri: Parmak arası terlikle yarış

Dejan Lovren’den oğluna geçit yok...

’un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino ve eşi birbirlerinin özelliklerini farklı bir şekilde ifşa ediyor...

Karantinada herkesin kafası karışık: Douglas Costa parmak arası terlik giyerek go-kart süren eşi ile yarıştı...

Futbol olmayınca De Bruyne masa tenisinde şansını dener mi? Neden olmasın...

Christian Fuchs ağırlık antrenmanları için yeni bir çözüm geliştirmiş...

Petr Cech’ten sihirli işler…

Kevin-Prince Boateng, Thierry Henry’ye olan hayranlığını canlı yayında anlattı... Daha doğrusu çoraplarına!

Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Thierry Henry ile buluştu:



🗣️ "Ailem ve arkadaşlarım için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu bilemezsin. Sen futbola bir şey kattın: Diz üstü çoraplar. Bu tarihi ve efsanevi bir şeydi." pic.twitter.com/B8LIMZ8ler