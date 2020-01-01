Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Parmak arası terlikle yarış

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Dejan Lovren’den oğluna geçit yok...

Liverpool’un Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino ve eşi birbirlerinin özelliklerini farklı bir şekilde ifşa ediyor...

Karantinada herkesin kafası karışık: Douglas Costa parmak arası terlik giyerek go-kart süren eşi ile yarıştı...

Futbol olmayınca De Bruyne masa tenisinde şansını dener mi? Neden olmasın...

Christian Fuchs ağırlık antrenmanları için yeni bir çözüm geliştirmiş...

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Kevin-Prince Boateng, Thierry Henry’ye olan hayranlığını canlı yayında anlattı... Daha doğrusu çoraplarına!

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