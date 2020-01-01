Sporda Karantina Günlükleri: Neymar'ın yeni yeteneği
Transfer döneminde kayıp insanların bulunmasına yardımcı olan Roma, karantina döneminde koronavirüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarını takipçilerine tanıtıyor.
Con l’iniziativa HEROES abbiamo scelto di raccontare le storie degli operatori sanitari che lottano per arginare il virus. Luca è uno degli infermieri che lavorano ogni giorno al Policlinico Umberto I💪— AS Roma (@OfficialASRoma) April 30, 2020
📤 Per segnalarci un amico in prima linea contro il #COVID19 work@asroma.it pic.twitter.com/mIyEn3YuWd
Kaç yaşında olursanız olun Barcelona'da olmak bunu gerektirir.
👏👏👏 @BarcaAcademy pic.twitter.com/E8TiB8IaV4— FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 29, 2020
Neymar, yeteneklerine bir yenisini daha eklemiş gibi gözüküyor.
Live Acústica do NJ 🎸 (real ou fake)? 🤪— Neymar Jr (@neymarjr) April 29, 2020
📸 @GilCebola pic.twitter.com/u9PHpq2KbY
Manchester United oyuncusu Scott McTominay, City karşısında attığı golü unutamıyor.
📜 My #MUFC Moment: Scott McTominay 🌟— Manchester United (@ManUtd) April 30, 2020
I think we all know what @McTominay10 has chosen 😉 pic.twitter.com/gLZBYvGY2J
Thor'un çekicini Thor'dan daha iyi kim kullanabilir? Cevabı aşağıda...
Mini-Del Thortro 🔨🎾— ATP Tour (@atptour) April 30, 2020
🎥: ethanlax_ (IG) | #tennisathome pic.twitter.com/OY2Miy5fwu
Tarzını değiştiren Montreal Impact'in teknik direktörü Thierry Henry, karantina döneminde bulaşık yıkamak gibi yeni alışkanlıklar edinmiş.
What's Thierry Henry been up to in lockdown? 🤔— Goal (@goal) April 29, 2020
Growing an impressive beard ✅
Washing dishes ✅
Oh and some football stuff, too... pic.twitter.com/gR6dE189s3
Fabregas'ın 95 yaşındaki ninesi koronavirüsle verdiği mücadeleyi kazandı!
Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi, koronavirüsü yendi. pic.twitter.com/5SCS4MiCiM— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) April 29, 2020
Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Ayberk Özdemir çalışmalarını aksatmıyor.
🏋🏻♂️🏃🏻♂️ pic.twitter.com/5hnzCyoilm— Berat Ayberk Özdemir (@b_ayberkozdemir) April 28, 2020