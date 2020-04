Sporda Karantina Günlükleri: Neymar'ın yeni yeteneği

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Transfer döneminde kayıp insanların bulunmasına yardımcı olan , karantina döneminde koronavirüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarını takipçilerine tanıtıyor.

Con l’iniziativa HEROES abbiamo scelto di raccontare le storie degli operatori sanitari che lottano per arginare il virus. Luca è uno degli infermieri che lavorano ogni giorno al Policlinico Umberto I💪



📤 Per segnalarci un amico in prima linea contro il #COVID19 work@asroma.it pic.twitter.com/mIyEn3YuWd — AS Roma (@OfficialASRoma) April 30, 2020

Kaç yaşında olursanız olun 'da olmak bunu gerektirir.

Neymar, yeteneklerine bir yenisini daha eklemiş gibi gözüküyor.

oyuncusu Scott McTominay, City karşısında attığı golü unutamıyor.

📜 My #MUFC Moment: Scott McTominay 🌟



I think we all know what @McTominay10 has chosen 😉 pic.twitter.com/gLZBYvGY2J — Manchester United (@ManUtd) April 30, 2020

Thor'un çekicini Thor'dan daha iyi kim kullanabilir? Cevabı aşağıda...

Tarzını değiştiren Montreal Impact'in teknik direktörü Thierry Henry, karantina döneminde bulaşık yıkamak gibi yeni alışkanlıklar edinmiş.

What's Thierry Henry been up to in lockdown? 🤔



Growing an impressive beard ✅

Washing dishes ✅



Oh and some football stuff, too... pic.twitter.com/gR6dE189s3 — Goal (@goal) April 29, 2020

Fabregas'ın 95 yaşındaki ninesi koronavirüsle verdiği mücadeleyi kazandı!

Cesc Fabregas'ın 95 yaşındaki büyük büyükannesi, koronavirüsü yendi. pic.twitter.com/5SCS4MiCiM — Goal (@GoalTurkiye) April 29, 2020

'nin genç oyuncusu Berat Ayberk Özdemir çalışmalarını aksatmıyor.