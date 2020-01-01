Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Neymar'ın yeni yeteneği

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Transfer döneminde kayıp insanların bulunmasına yardımcı olan Roma, karantina döneminde koronavirüsle mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarını takipçilerine tanıtıyor.

Kaç yaşında olursanız olun Barcelona'da olmak bunu gerektirir.

Neymar, yeteneklerine bir yenisini daha eklemiş gibi gözüküyor.

Manchester United oyuncusu Scott McTominay, City karşısında attığı golü unutamıyor.

Thor'un çekicini Thor'dan daha iyi kim kullanabilir? Cevabı aşağıda...

Tarzını değiştiren Montreal Impact'in teknik direktörü Thierry Henry, karantina döneminde bulaşık yıkamak gibi yeni alışkanlıklar edinmiş.

Fabregas'ın 95 yaşındaki ninesi koronavirüsle verdiği mücadeleyi kazandı!

Gençlerbirliği'nin genç oyuncusu Berat Ayberk Özdemir çalışmalarını aksatmıyor.

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