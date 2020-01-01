Sporda Karantina Günlükleri: Messi'den el yıkama dersi
Lionel Messi, koronavirüsten korunmanın en önemli koşullarından hijyeni unutmuyor ve el yıkama dersi veriyor...
Lionel Messi is here to tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.— FIFA.com (@FIFAcom) March 25, 2020
ℹ️ Learn more 👇https://t.co/iDwqhkjofZ@WHO | @teammessi pic.twitter.com/aGtlawb67O
Kevin De Bruyne evde kalsa da bacak antrenmanlarını ihmal etmiyor…
Creative legday with the kids pic.twitter.com/GkrzNYz4Mw— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) March 25, 2020
Dünyaca ünlü tenis yıldızı Roger Federer ve eşi Mirka, koronavirüs salgını ile İsviçre’de yardıma muhtaç insanlar için 1 milyon İsviçre frangı bağışladığını açıkladı.
March 25, 2020
Başta Arsenal’in İspanyol sağ beki Hector Bellerin olmak üzere birçok Premier Lig yıldızı, koronavirüs salgını sebebiyle #FootballUnited adlı bağış kampanyasına katıldı.
In a time of a crisis it's more important than ever for us as society to pull together. One small thing we as football could do was to create a campaign to raise money and awareness for the @NatEmergTrust through our #FootballUnited campaign. pic.twitter.com/CfHlGJbRJZ— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) March 25, 2020
Robert Lewandowski mükemmel bir golcü olabilir ama kaleciliği için aynı şeyi söyleyemeyiz..
Robert Lewandowski sen muhteşem bir babasın.pic.twitter.com/GcToLmzbqZ— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 26, 2020
Beşiktaş’ın yıldızı Kevin-Prince Boateng, oğluyla birlikte evde basın toplantısı düzenlerse…
Daddy and son having fun 😂😂😂 @sattamelissa press conference pic.twitter.com/rZvwgHpZ2e— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 25, 2020
Ben Chilwell’den Trent Alexander- Arnold’a yanıt… Karantinada yetenekler tavan!
☕️🤣 https://t.co/KXprIwl6Yj pic.twitter.com/EjIRQDwZPh— Ben Chilwell (@BenChilwell) March 25, 2020
İsviçre Milli Takımı, moral ve motivasyonu arttırmak için John Lennon’ın efsane şarkısı Imagine’ı söylüyor...
🎶 #coroNO #stayathome #natimitderschweiz #natiaveclasuisse #naticonlasvizzera #flattenthecurve #weareone #protectyourselfandothers #socialdistancing— nationalteams_SFVASF (@SFV_ASF) March 25, 2020
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