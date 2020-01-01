Sporda Karantina Günlükleri: Messi'den el yıkama dersi

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

, koronavirüsten korunmanın en önemli koşullarından hijyeni unutmuyor ve el yıkama dersi veriyor...

Lionel Messi is here to tell you what you need to be doing to help tackle #COVID19.



ℹ️ Learn more 👇https://t.co/iDwqhkjofZ@WHO | @teammessi pic.twitter.com/aGtlawb67O — FIFA.com (@FIFAcom) March 25, 2020





Kevin De Bruyne evde kalsa da bacak antrenmanlarını ihmal etmiyor…

Creative legday with the kids pic.twitter.com/GkrzNYz4Mw — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) March 25, 2020





Dünyaca ünlü tenis yıldızı Roger Federer ve eşi Mirka, koronavirüs salgını ile İsviçre’de yardıma muhtaç insanlar için 1 milyon İsviçre frangı bağışladığını açıkladı.





Başta ’in İspanyol sağ beki Hector Bellerin olmak üzere birçok Premier Lig yıldızı, koronavirüs salgını sebebiyle #FootballUnited adlı bağış kampanyasına katıldı.

In a time of a crisis it's more important than ever for us as society to pull together. One small thing we as football could do was to create a campaign to raise money and awareness for the @NatEmergTrust through our #FootballUnited campaign. pic.twitter.com/CfHlGJbRJZ — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) March 25, 2020





Robert Lewandowski mükemmel bir golcü olabilir ama kaleciliği için aynı şeyi söyleyemeyiz..

Robert Lewandowski sen muhteşem bir babasın.pic.twitter.com/GcToLmzbqZ — Goal (@GoalTurkiye) March 26, 2020

Beşiktaş’ın yıldızı Kevin-Prince Boateng, oğluyla birlikte evde basın toplantısı düzenlerse…

Daddy and son having fun 😂😂😂 @sattamelissa press conference pic.twitter.com/rZvwgHpZ2e — Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 25, 2020





Ben Chilwell’den Trent Alexander- Arnold’a yanıt… Karantinada yetenekler tavan!





İsviçre Milli Takımı, moral ve motivasyonu arttırmak için John Lennon’ın efsane şarkısı Imagine’ı söylüyor...