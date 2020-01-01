Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Messi'den el yıkama dersi

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Leo Messi Instagram
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Lionel Messi, koronavirüsten korunmanın en önemli koşullarından hijyeni unutmuyor ve el yıkama dersi veriyor...


Kevin De Bruyne evde kalsa da bacak antrenmanlarını ihmal etmiyor…


Dünyaca ünlü tenis yıldızı Roger Federer ve eşi Mirka, koronavirüs salgını ile İsviçre’de yardıma muhtaç insanlar için 1 milyon İsviçre frangı bağışladığını açıkladı.


Başta Arsenal’in İspanyol sağ beki Hector Bellerin olmak üzere birçok Premier Lig yıldızı, koronavirüs salgını sebebiyle #FootballUnited adlı bağış kampanyasına katıldı.


Robert Lewandowski mükemmel bir golcü olabilir ama kaleciliği için aynı şeyi söyleyemeyiz..

 

Beşiktaş’ın yıldızı Kevin-Prince Boateng, oğluyla birlikte evde basın toplantısı düzenlerse…


Ben Chilwell’den Trent Alexander- Arnold’a yanıt… Karantinada yetenekler tavan!


İsviçre Milli Takımı, moral ve motivasyonu arttırmak için John Lennon’ın efsane şarkısı Imagine’ı söylüyor...

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