Sporda Karantina Günlükleri: Mario Lemina'dan mesaj var

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

'nun yeni antrenman ekipmanları...

Cristiano Ronaldo'nun yeni antrenman araçları: Çocukları 😍 pic.twitter.com/vxvc4oW82r — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 13, 2020

Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba'nın meydan okumaları bitmek bilmiyor...

James Milner karantinada hijyen işlerini biraz abartmış olabilir...

On to the first on my new list of chores... I’m not 100% sure but I think maybe Mrs M wants me out of the house for a while 🤷🏻‍♂️#stonemethiswilltakeawhile#easytomissone #maybeifigravelshewillletmeoff#staysafe pic.twitter.com/pJpvKFHLvj — James Milner (@JamesMilner) April 13, 2020

Bernardo Silva futboldan uzak kalınca bu sefer pancake konusunda uzmanlaşmış...

Pancake Master in action pic.twitter.com/hqpQXpvuyh — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) April 12, 2020

’in file bekçisi Thibaut Courtois ve ’nin golcü yıldızı Sergio Agüero karşı karşıya; ancak bu kez yeşil sahalarda değil parkelerde!

"The English are like that... They are going all day!"



Sergio Aguero discusses the biggest jokers in the Man City dressing room during a game of #NBA2K20 with Thibaut Courtois



More: https://t.co/rwxVqhQbDP pic.twitter.com/Mv1RNNj76N — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 13, 2020

Mario Lemina ve arkadaşlarından mesaj var: "Evde kal ya da bizimle dans et!"

Just for the fun 🤣🤣🤣

STAY AT HOME OR DANCE WITH US 😂@NoContextRIP pic.twitter.com/fpj9QHTmyv — Mario Lemina (@LeminaM_13) April 13, 2020

Usain Bolt’tan sosyal mesafe kuralına kendi kulvarından gönderme...

David Luiz çay demliyor…ama ayağıyla!

⚽🎯 Será que o David Luiz está bem de mira? pic.twitter.com/Jm8OI9WmzU — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) April 14, 2020

Ansu Fati, Toosie Slide akımına katıldı…

Beko’nun 29 yaşındaki oyuncusu James Nunnally üçüncü kez baba oldu…