Sporda Karantina Günlükleri: Mario Lemina'dan mesaj var
Cristiano Ronaldo'nun yeni antrenman ekipmanları...
Cristiano Ronaldo'nun yeni antrenman araçları: Çocukları 😍 pic.twitter.com/vxvc4oW82r— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 13, 2020
Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba'nın meydan okumaları bitmek bilmiyor...
Compilation ZlatanvsPogba pic.twitter.com/sARlSLZ0r4— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 14, 2020
James Milner karantinada hijyen işlerini biraz abartmış olabilir...
On to the first on my new list of chores... I’m not 100% sure but I think maybe Mrs M wants me out of the house for a while 🤷🏻♂️#stonemethiswilltakeawhile#easytomissone #maybeifigravelshewillletmeoff#staysafe pic.twitter.com/pJpvKFHLvj— James Milner (@JamesMilner) April 13, 2020
Bernardo Silva futboldan uzak kalınca bu sefer pancake konusunda uzmanlaşmış...
Pancake Master in action pic.twitter.com/hqpQXpvuyh— Bernardo Silva (@BernardoCSilva) April 12, 2020
Real Madrid’in file bekçisi Thibaut Courtois ve Manchester City’nin golcü yıldızı Sergio Agüero karşı karşıya; ancak bu kez yeşil sahalarda değil parkelerde!
"The English are like that... They are going all day!"— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 13, 2020
Sergio Aguero discusses the biggest jokers in the Man City dressing room during a game of #NBA2K20 with Thibaut Courtois
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Mario Lemina ve arkadaşlarından mesaj var: "Evde kal ya da bizimle dans et!"
Just for the fun 🤣🤣🤣— Mario Lemina (@LeminaM_13) April 13, 2020
STAY AT HOME OR DANCE WITH US 😂@NoContextRIP pic.twitter.com/fpj9QHTmyv
Usain Bolt’tan sosyal mesafe kuralına kendi kulvarından gönderme...
Social Distancing #HappyEaster pic.twitter.com/lDCAsxkOAw— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 13, 2020
David Luiz çay demliyor…ama ayağıyla!
⚽🎯 Será que o David Luiz está bem de mira? pic.twitter.com/Jm8OI9WmzU— FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) April 14, 2020
Ansu Fati, Toosie Slide akımına katıldı…
🕺 @ANSUFATI pic.twitter.com/iI9qlbZuIX— FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) April 12, 2020
Fenerbahçe Beko’nun 29 yaşındaki oyuncusu James Nunnally üçüncü kez baba oldu…
Başarılı oyuncumuz @allornunn21 üçüncü kez baba oldu. Sporcumuzun eşi Jennifer Nunnally, bir erkek çocuk dünyaya getirdi.— Fenerbahçe Beko - 🏠 #EvdeKal (@FBBasketbol) April 14, 2020
Jennifer ve James’i tebrik eder, bebekleri James Jr’a sağlıklı ve uzun bir ömür dileriz. 🙏 pic.twitter.com/ei7RTqqGgM