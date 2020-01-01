Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Mario Lemina'dan mesaj var

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Cristiano Ronaldo'nun yeni antrenman ekipmanları...

Zlatan Ibrahimovic ve Paul Pogba'nın meydan okumaları bitmek bilmiyor...

James Milner karantinada hijyen işlerini biraz abartmış olabilir...

Bernardo Silva futboldan uzak kalınca bu sefer pancake konusunda uzmanlaşmış...

Real Madrid’in file bekçisi Thibaut Courtois ve Manchester City’nin golcü yıldızı Sergio Agüero karşı karşıya; ancak bu kez yeşil sahalarda değil parkelerde!

Mario Lemina ve arkadaşlarından mesaj var: "Evde kal ya da bizimle dans et!"

Usain Bolt’tan sosyal mesafe kuralına kendi kulvarından gönderme...

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