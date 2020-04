Sporda Karantina Günlükleri: Malcom'a ödülü uçarak geldi

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

'in yıldız futbolcusu Malcom, 'Ayın En Değerli Oyuncusu' ödülünü drone aracılığıyla kucakladı.

A special message from Malcom #StayHome pic.twitter.com/244bH5EHAY — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) April 10, 2020

Jürgen Klopp ve öğrencileri video konferans aracılığıyla bir araya geldiler ve Sadio Mane için doğum günü şarkısı söylediler.

A little something to brighten up your Saturday 😁



🥳 Sadio's birthday singalong

💬 Klopp: "Naby lad"

💈 More new-look hairstyles #StayHome this weekend and make sure to keep in touch with family and friends ❤️ pic.twitter.com/1kKF4ydsNs — FC (at 🏠) (@LFC) April 11, 2020

Djokovic çifti, Murray çiftinin meydan okumasına yanıt verdi.

Bir başka meydan okuma ise 'li Perez'den geldi.

One hundred kick ups! I did it with my brother @10SamuelPerez Have you got what it takes? Share your videos with the hashtag #OneHundredChallenge ⚽⚽ Remember to stay at home and be safe! 🏡 pic.twitter.com/a0api4kqxP — Ayoze Perez (@AyozePG) April 10, 2020

Uğurcan Çakır'ın günü nasıl geçiyor?

Pogba bahçeye sığmıyor...

Görev tamamlandı: Ander Herrera limitleri zorluyor

Andone en iyi arkadaşıyla kahve keyfi yapıyor