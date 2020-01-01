Sporda Karantina Günlükleri: James Milner'ın "Karantina 11'i"
Lionel Messi'den koronavirüs hastalarını tedavi eden ve aşı çalışmalarını yürüten Barcelona'daki hastaneye bağış...
El #CLÍNIC ha rebut una donació de Leo Messi per fer front a la #Covid19. Aquest donatiu es dedicarà, entre d’altres coses, a la investigació i a l'adquisició d'equips de respiració assistida, utilitzats per atendre els pacients més greus.— Hospital CLÍNIC (@hospitalclinic) March 25, 2020
👉https://t.co/EZ4J9s0FNO pic.twitter.com/R6IKrssedR
Bournemouth, Brighton'dan sonra sağlık çalışanlarına gelecek sezon için bilet hediye edeceğini açıkladı
🤝 @OfficialBHAFC— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) March 25, 2020
We've joined Brighton's lead and pledged to donate a minimum of 1,000 tickets for NHS workers next season!
We'll confirm who we'll pass the baton to shortly...#Tickets4NHS // #afcb 🍒 https://t.co/GZzv20yjV6
James Milner'ın "Karantina 11'i"
Had plenty of time to think about this... here’s my #isolationXI - let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH— James Milner (@JamesMilner) March 24, 2020
Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmana başladı
📸 Fraport TAV Antalyasporumuz, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde takımımız bugün uzaktan da olsa bir araya geldi.— Fraport TAV Antalyaspor 🏡 #EvdeKal (@Antalyaspor) March 24, 2020
🔗 https://t.co/r0JjmSfTXe pic.twitter.com/yNFL4CMCmA
"Galler, golf, Madrid... Bu sırayla" Bale golfte yeteneklerini sergiliyor
Professional g̶o̶l̶f̶e̶r̶ footballer, Gareth Bale with an incredible #StayAtHomeChallenge ⛳️🧻— 90min (@90min_Football) March 24, 2020
(📹 via IG/garethbale11) pic.twitter.com/myVVC9FGEH
Rugby spikeri Nick Heath anlatacak maç bulamayınca...
🔊SOUND ON 🔊— FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) March 25, 2020
English rugby commentator, @nickheathsport, has no more live sport to cover - so has turned to commentating everyday life instead 😂👏 #coronavirus #lifecommentary pic.twitter.com/jXOHZGAmOl
Ashley Young, İtalya'dan bildiriyor...
Hi everyone, just wanted to share my thoughts given I'm currently living in Italy, the epicentre of the virus.— Ashley Young (@youngy18) March 24, 2020
Allan Saint-Maximin rakip tanımıyor
Allan Saint-Maximin 2020 - Skills at Home Challenge | HD pic.twitter.com/iV3w0XUtXK— Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) March 22, 2020