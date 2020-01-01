Sporda Karantina Günlükleri: James Milner'ın "Karantina 11'i"

'den koronavirüs hastalarını tedavi eden ve aşı çalışmalarını yürüten 'daki hastaneye bağış...

El #CLÍNIC ha rebut una donació de Leo Messi per fer front a la #Covid19 . Aquest donatiu es dedicarà, entre d’altres coses, a la investigació i a l'adquisició d'equips de respiració assistida, utilitzats per atendre els pacients més greus. 👉 https://t.co/EZ4J9s0FNO pic.twitter.com/R6IKrssedR

, 'dan sonra sağlık çalışanlarına gelecek sezon için bilet hediye edeceğini açıkladı

James Milner'ın "Karantina 11'i"

Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmana başladı

📸 Fraport TAV Antalyasporumuz, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde takımımız bugün uzaktan da olsa bir araya geldi.



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