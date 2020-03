Sporda Karantina Günlükleri: James Milner'ın "Karantina 11'i"

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

'den koronavirüs hastalarını tedavi eden ve aşı çalışmalarını yürüten 'daki hastaneye bağış...

El #CLÍNIC ha rebut una donació de Leo Messi per fer front a la #Covid19. Aquest donatiu es dedicarà, entre d'altres coses, a la investigació i a l'adquisició d'equips de respiració assistida, utilitzats per atendre els pacients més greus.





, 'dan sonra sağlık çalışanlarına gelecek sezon için bilet hediye edeceğini açıkladı





We've joined Brighton's lead and pledged to donate a minimum of 1,000 tickets for NHS workers next season!





James Milner'ın "Karantina 11'i"

Had plenty of time to think about this... here's my #isolationXI - let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere

Antalyasporlu futbolcular telekonferansla antrenmana başladı

📸 Fraport TAV Antalyasporumuz, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde takımımız bugün uzaktan da olsa bir araya geldi.





" , golf, Madrid... Bu sırayla" Bale golfte yeteneklerini sergiliyor

Professional g̶o̶l̶f̶e̶r̶ footballer, Gareth Bale with an incredible #StayAtHomeChallenge ⛳️🧻





Rugby spikeri Nick Heath anlatacak maç bulamayınca...

🔊SOUND ON 🔊



English rugby commentator, @nickheathsport, has no more live sport to cover - so has turned to commentating everyday life instead 😂👏 #coronavirus #lifecommentary

Ashley Young, İtalya'dan bildiriyor...

Hi everyone, just wanted to share my thoughts given I'm currently living in Italy, the epicentre of the virus.

