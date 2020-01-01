Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: James Milner'ın "Karantina 11'i"

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

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James Milner'ın "Karantina 11'i"

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