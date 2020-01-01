Sporda Karantina Günlükleri: Guardiola futbolu çok özledi

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

forması giyen Doğukan Sinik, Goal ve Mackolik özel röportajında Twitch yayını yaparak koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kampanya başlattığını söyledi…

🚨 ÖZEL RÖPORTAJ | @DogukanSinik



"Twitch'te kazandığımız paralarla 65 yaş üstü insanlara erzak yardımı yapmayı düşündüm. Böyle bir proje başlattım. Antalyaspor'daki abilerimiz de sağ olsun destek oldu."



📺 https://t.co/BJwXOnSN17 pic.twitter.com/vhXBbIE7CC — mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 31, 2020

Pep Guardiola'dan #EvdeKal mesajı: ”Futbolu özlüyoruz, birkaç gün önceki hayatlarımızı özlüyoruz. Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın."

"WE'LL COME BACK FROM THIS STRONGER..." 💪

#CityzensAtHome is here to bring you regularly updated news, advice and a wide range of fun and educational activities, centred on football, for the whole family to enjoy in your homes.

https://t.co/twd82HAhpP pic.twitter.com/xrOwQzVSua — (@ManCity) March 30, 2020

Kevin-Prince Boateng ve ailesi, hayatı Şampiyonlar Ligi tadında yaşıyor…

“Eda” dünyaya geldi, Mesut Özil baba oldu…

Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi👨‍👩‍👧❤️ Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN🤲🏻

Amine & Mesut Özil🇹🇷🧿🤲🏻 pic.twitter.com/oElNb9dOeG — Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 30, 2020

’de oynayan A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine bizzat yardım götürdü…

😍 Yusuf Yazıcı, kendi elleriyle hazırladığı erzakları ihtiyaç sahibi hemşehrilerine teslim etti. pic.twitter.com/A2uOiHt2fX — mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 29, 2020

Hotspur, stadyumun kapılarını ihtiyaç sahibi kişilere yardım için açtı...

From today, our stadium is being used to support vulnerable individuals across our communities impacted by the COVID-19 pandemic.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) March 30, 2020

Toni Kroos, evde olsa bile yeteneklerine engel olamıyor…

Ne anlatmak istiyor anlamadık; ama Neymar’ın eğlendiği çok açık…