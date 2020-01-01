Sporda Karantina Günlükleri: Guardiola futbolu çok özledi
Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, Goal Türkiye ve Mackolik özel röportajında Twitch yayını yaparak koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kampanya başlattığını söyledi…
🚨 ÖZEL RÖPORTAJ | @DogukanSinik— mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 31, 2020
"Twitch'te kazandığımız paralarla 65 yaş üstü insanlara erzak yardımı yapmayı düşündüm. Böyle bir proje başlattım. Antalyaspor'daki abilerimiz de sağ olsun destek oldu."
📺 https://t.co/BJwXOnSN17 pic.twitter.com/vhXBbIE7CC
Pep Guardiola'dan #EvdeKal mesajı: ”Futbolu özlüyoruz, birkaç gün önceki hayatlarımızı özlüyoruz. Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın."
"WE'LL COME BACK FROM THIS STRONGER..." 💪— Manchester City (@ManCity) March 30, 2020
#CityzensAtHome is here to bring you regularly updated news, advice and a wide range of fun and educational activities, centred on football, for the whole family to enjoy in your homes.
https://t.co/twd82HAhpP pic.twitter.com/xrOwQzVSua
Kevin-Prince Boateng ve ailesi, hayatı Şampiyonlar Ligi tadında yaşıyor…
Champions League at home SATTENG #maddoxprince @sattamelissa ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/iQ90MRNEgl— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) March 29, 2020
“Eda” dünyaya geldi, Mesut Özil baba oldu…
Şükürler olsun ki kızımız “Eda” sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi👨👩👧❤️ Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, AMİN🤲🏻— Mesut Özil (@MesutOzil1088) March 30, 2020
Amine & Mesut Özil🇹🇷🧿🤲🏻 pic.twitter.com/oElNb9dOeG
Lille’de oynayan A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine bizzat yardım götürdü…
😍 Yusuf Yazıcı, kendi elleriyle hazırladığı erzakları ihtiyaç sahibi hemşehrilerine teslim etti. pic.twitter.com/A2uOiHt2fX— mackolik #EvdeKal (@mackolik) March 29, 2020
Tottenham Hotspur, stadyumun kapılarını ihtiyaç sahibi kişilere yardım için açtı...
From today, our stadium is being used to support vulnerable individuals across our communities impacted by the COVID-19 pandemic.#THFC ⚪️ #COYS— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) March 30, 2020
Toni Kroos, evde olsa bile yeteneklerine engel olamıyor…
⚽✨ ¡@ToniKroos nunca perderá su toque!— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) March 29, 2020
🤔🏹 ¿No os recuerda a su gol en la Supercopa de España, #RMFansEnCasa?
🏡 #TonisHomeChallenge | #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/9if9S6BI9Q
Ne anlatmak istiyor anlamadık; ama Neymar’ın eğlendiği çok açık…
Joga y joga 🎡🔥 #TeamPrior pic.twitter.com/ve3QpwvDxd— Neymar Jr (@neymarjr) March 30, 2020