Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Guardiola futbolu çok özledi

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Getty Images
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik, Goal Türkiye ve Mackolik özel röportajında Twitch yayını yaparak koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kampanya başlattığını söyledi…

Pep Guardiola'dan #EvdeKal mesajı: ”Futbolu özlüyoruz, birkaç gün önceki hayatlarımızı özlüyoruz. Sizler benim futbol ailemsiniz, sizi daha iyi hissettirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız. Daha güçlü, daha iyi olarak geri geleceğiz. Belki biraz da kilo almış olarak. Evde kalın, sağlıklı kalın."

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