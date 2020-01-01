Sporda Karantina Günlükleri: Form geçici, klas kalıcıdır
James Rodriguez seyahat etmeyi özleyince kendince bir çözüm yaratmış!
James Rodriguez misses travelling to matches so much, he's made his own home airport 🤣🤣🤣— Goal (@goal) April 19, 2020
(📽: IG/jamesrodriguez10) pic.twitter.com/n2wDLfIhmF
Rivaldo’dan “Form geçici, klas kalıcıdır” sözünü hatırlatan performans...
🇧🇷 Birthday boy, @RIVALDOOFICIAL takes the #CulersAtHome Freestyle Challenge! 🎂🏡 👏👏👏 pic.twitter.com/d5L4Ab5pYI— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 19, 2020
Giovanni Lo Celso, ev antrenmanlarına plaj havası katıyor...
🏖️ @LoCelsoGiovani at the end of training is all of us on our first video conference... 😅 🤣#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ZqCTeQGv7o— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 19, 2020
Alphonso Davies can sıkıntısını kelime oyunlarıyla gideriyor...
Alphonso Davies is the gift that just keeps on giving 🤣— Goal (@goal) April 19, 2020
🎥 TikTok: alphonsodavies pic.twitter.com/EG4VCpuVeN
Barcelona kalecisi Neto Murara’nın sürpriz sonlu antrenmanı...
Neto'nun kaleci olduğunu videonun sonunda hatırlıyorsunuz.— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 20, 2020
✨🤙pic.twitter.com/9ldiBNVnD3
Karantinada izlenecekler arasına eklemeyi unutmayın: Efsanevi basketbolcu Michael Jordan’ın hayatını anlatan The Last Dance belgeseli, ilk 2 bölümüyle yayında...
Almost time for tip-off 🍿#TheLastDance pic.twitter.com/TsQ2DkU1Ox— ESPN (@espn) April 20, 2020
Roma, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında oyuncuların ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı.
The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/94tWFpAbaX— AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020
Dünya şampiyonu Rus yüzücü Yulia Efimova yer çekimine meydan okuyor...
Yulia Efimova entrenant a la cuina. 😱 pic.twitter.com/GV8JlVEUYV— Toni Padilla (@ARAToniPadilla) April 17, 2020