Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Form geçici, klas kalıcıdır

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

James Rodriguez seyahat etmeyi özleyince kendince bir çözüm yaratmış!

Rivaldo’dan “Form geçici, klas kalıcıdır” sözünü hatırlatan performans...

Giovanni Lo Celso, ev antrenmanlarına plaj havası katıyor...

Alphonso Davies can sıkıntısını kelime oyunlarıyla gideriyor...

Barcelona kalecisi Neto Murara’nın sürpriz sonlu antrenmanı...

Karantinada izlenecekler arasına eklemeyi unutmayın: Efsanevi basketbolcu Michael Jordan’ın hayatını anlatan The Last Dance belgeseli, ilk 2 bölümüyle yayında...

Roma, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında oyuncuların ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı.

Dünya şampiyonu Rus yüzücü Yulia Efimova yer çekimine meydan okuyor...

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