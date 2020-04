Sporda Karantina Günlükleri: Form geçici, klas kalıcıdır

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

James Rodriguez seyahat etmeyi özleyince kendince bir çözüm yaratmış!

James Rodriguez misses travelling to matches so much, he's made his own home airport 🤣🤣🤣



(📽: IG/jamesrodriguez10) pic.twitter.com/n2wDLfIhmF — Goal (@goal) April 19, 2020

Rivaldo’dan “Form geçici, klas kalıcıdır” sözünü hatırlatan performans...

Giovanni Lo Celso, ev antrenmanlarına plaj havası katıyor...

🏖️ @LoCelsoGiovani at the end of training is all of us on our first video conference... 😅 🤣#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ZqCTeQGv7o — Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 19, 2020

Alphonso Davies can sıkıntısını kelime oyunlarıyla gideriyor...

Alphonso Davies is the gift that just keeps on giving 🤣



🎥 TikTok: alphonsodavies pic.twitter.com/EG4VCpuVeN — Goal (@goal) April 19, 2020

Barcelona kalecisi Neto Murara’nın sürpriz sonlu antrenmanı...

Neto'nun kaleci olduğunu videonun sonunda hatırlıyorsunuz.



✨🤙pic.twitter.com/9ldiBNVnD3 — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 20, 2020

Karantinada izlenecekler arasına eklemeyi unutmayın: Efsanevi basketbolcu Michael Jordan’ın hayatını anlatan The Last Dance belgeseli, ilk 2 bölümüyle yayında...

, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında oyuncuların ve teknik ekibin 4 aylık maaşlarından feragat ettiklerini açıkladı.

The #ASRoma players wrote to CEO Guido Fienga to volunteer a financial solution that will see them forgo their salary for four months to help the club during the #COVID19 crisis. pic.twitter.com/94tWFpAbaX — AS Roma English (@ASRomaEN) April 19, 2020

Dünya şampiyonu Rus yüzücü Yulia Efimova yer çekimine meydan okuyor...