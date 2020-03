Sporda Karantina Günlükleri: Fenerbahçe'nin video antrenmanı

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Brezilaylı eski milli kaleci Julio Cesar, FIFA'nın twitter hesabında kendisine gelen soruları evinden cevapladı.





İngiltere Milli Takımı kalecisi Jack Butland, bahçesindeki duvarla kalecilik becerileri geliştirmeye çalışan 11 yaşındaki Nathan'ı arayarak sürpriz yaptı...

🗣"It's mad, I went from playing football in my back garden, to being on a call with @JackButland_One "



Eleven year old Nathan was bowled over with his FaceTime surprise 🤳 pic.twitter.com/geXWgRrJhC — SPORTbible (@sportbible) March 27, 2020





David Alaba'nın piyano çaldığını bilmiyorduk ama Viyana'da büyüyen Bayern Münihli yıldızın bu becerisine çok da şaşırmadık...





Türk spor dünyasında da yeni bir challange başladı. Evinde kaldığını kanıtlayanlar spor adamlarından hediler kazanabilir.

Değerli büyüğüm Sayın @saffetsancakli 'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında #EvdeKalTürkiye etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye " ’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğim. @sinanguler , @melihmahmutoglu ve @Dogusbalbay siz de var mısınız? — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) March 26, 2020

futbol takımı antrenmanlarına evde devam ediyor. Tabii ki gözetim halinde...

Antrenmanlarımızı video kamera sistemi ile sürdürüyoruz. 💪 pic.twitter.com/i5jL7AGZJA — Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 26, 2020

Klopp, Firminho, Salah, Sane, Henderson, tüm ... Sağlık çalışanlarını unutmadı, evlerinde çektikleri videolarla teşekkürlerini iletti.

To all the health care workers around the world.



A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa — Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020





Telekonferansla antrenmanlarına devam eden 'in sürpriz bir konuğu da vardı; Bastian Schweinsteiger.

(Yıldız oyuncunun adını uzun zamandır biz de yazmayarak paslanmışız. Google'dan destek aldık)

Oha, wer hat denn heute beim Cyber-Training teilgenommen? 👀 #MiaSanMia pic.twitter.com/9QkjX6zc5C — FC Bayern München (@FCBayern) March 26, 2020

Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlal eden kötü örnekler de var. Bunlardan biri de santrforu Oumar Niasse.