Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Fenerbahçe'nin video antrenmanı

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Fenerbahce
Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Brezilaylı eski milli kaleci Julio Cesar, FIFA'nın twitter hesabında kendisine gelen soruları evinden cevapladı. 


İngiltere Milli Takımı kalecisi Jack Butland, bahçesindeki duvarla kalecilik becerileri geliştirmeye çalışan 11 yaşındaki Nathan'ı arayarak sürpriz yaptı...


David Alaba'nın piyano çaldığını bilmiyorduk ama Viyana'da büyüyen Bayern Münihli yıldızın bu becerisine çok da şaşırmadık... 


Türk spor dünyasında da yeni bir challange başladı. Evinde kaldığını kanıtlayanlar spor adamlarından hediler kazanabilir.

 

Fenerbahçe futbol takımı antrenmanlarına evde devam ediyor. Tabii ki gözetim halinde...

Klopp, Firminho, Salah, Sane, Henderson, tüm Liverpool... Sağlık çalışanlarını unutmadı, evlerinde çektikleri videolarla teşekkürlerini iletti.


Telekonferansla antrenmanlarına devam eden Bayern Münih'in sürpriz bir konuğu da vardı; Bastian Schweinsteiger.

(Yıldız oyuncunun adını uzun zamandır biz de yazmayarak paslanmışız. Google'dan destek aldık)

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