Sporda Karantina Günlükleri: Fenerbahçe'nin video antrenmanı
Brezilaylı eski milli kaleci Julio Cesar, FIFA'nın twitter hesabında kendisine gelen soruları evinden cevapladı.
🗣 @ojuliocesar_12 on his @premierleague days with @QPR 🏴 https://t.co/v9FqvNpj0R pic.twitter.com/7f76wOvjkZ— FIFA.com (@FIFAcom) March 26, 2020
İngiltere Milli Takımı kalecisi Jack Butland, bahçesindeki duvarla kalecilik becerileri geliştirmeye çalışan 11 yaşındaki Nathan'ı arayarak sürpriz yaptı...
🗣"It's mad, I went from playing football in my back garden, to being on a call with @JackButland_One "— SPORTbible (@sportbible) March 27, 2020
Eleven year old Nathan was bowled over with his FaceTime surprise 🤳 pic.twitter.com/geXWgRrJhC
David Alaba'nın piyano çaldığını bilmiyorduk ama Viyana'da büyüyen Bayern Münihli yıldızın bu becerisine çok da şaşırmadık...
This goes out to every strong #Hometeam out there. 🎼 @adidas @adidasfootball pic.twitter.com/Js4eZdPvNG— David Alaba (@David_Alaba) March 25, 2020
Türk spor dünyasında da yeni bir challange başladı. Evinde kaldığını kanıtlayanlar spor adamlarından hediler kazanabilir.
Değerli büyüğüm Sayın @saffetsancakli 'ya beni de dahil ettiği için teşekkür ederim. Bu tweetin altında #EvdeKalTürkiye etiketiyle fotoğraf paylaşan 100 kişiye "Türkiye’nin Basketbol Aşkı" kitabını hediye edeceğim. @sinanguler , @melihmahmutoglu ve @Dogusbalbay siz de var mısınız?— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) March 26, 2020
Fenerbahçe futbol takımı antrenmanlarına evde devam ediyor. Tabii ki gözetim halinde...
Antrenmanlarımızı video kamera sistemi ile sürdürüyoruz. 💪 pic.twitter.com/i5jL7AGZJA— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) March 26, 2020
Klopp, Firminho, Salah, Sane, Henderson, tüm Liverpool... Sağlık çalışanlarını unutmadı, evlerinde çektikleri videolarla teşekkürlerini iletti.
To all the health care workers around the world.— Liverpool FC (@LFC) March 26, 2020
A little message from us to you... ❤️ pic.twitter.com/1EuwvAdSSa
Telekonferansla antrenmanlarına devam eden Bayern Münih'in sürpriz bir konuğu da vardı; Bastian Schweinsteiger.
(Yıldız oyuncunun adını uzun zamandır biz de yazmayarak paslanmışız. Google'dan destek aldık)
Oha, wer hat denn heute beim Cyber-Training teilgenommen? 👀 #MiaSanMia pic.twitter.com/9QkjX6zc5C— FC Bayern München (@FCBayern) March 26, 2020
Tüm uyarılara rağmen sokağa çıkma yasağını ihlal eden kötü örnekler de var. Bunlardan biri de Everton santrforu Oumar Niasse.
Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen İngiltere’de Oumar Niasse, 3 arkadaşıyla beraber polise yakalandı.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) March 27, 2020
( @TheSun ) pic.twitter.com/inrjbIypg3