Sporda Karantina Günlükleri: Fabregas'tan adrese teslim

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Yeni bir akım başlıyor: Cesc Fabregas'tan adrese teslim...

The #TeabagChallenge was far too easy for Cesc Fabregas 😎



🎥 Instagram: cescf4bregas pic.twitter.com/ukwj0YIvFH — Goal (@goal) April 14, 2020

Neymar, Türk sinemasından nasibini aldı...

Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi:



"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." pic.twitter.com/sZq60cR1TF — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 14, 2020

14 yaşındaki tenisçi Jalena Meyer'den tek kişilik dev gösteri...

Sorry, what did we just watch?



This is insane 🤯 👏



🎥: @jalenameyer (IG) |#tennisathome pic.twitter.com/UtUA2rofpK — ATP Tour (@atptour) April 14, 2020

Ze Roberto evde boş durmuyor...

45 yaşındaki Ze Roberto, makine gibi. 💪 pic.twitter.com/bS3OALainn — mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 15, 2020

Wijnaldum'un rutini...

#Stayhome stay fit pt. 2 💪🏾 How are your home workouts going? pic.twitter.com/dTU2v1tsdn — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 13, 2020

Ribeiro'nun favorileri evde kalanlar için geliyor...

UFC dövüşçüsü VanZant ve eşinden dans performansı!

Russell Westbrook, Houston'da çevrim içi derslere katılma imkanı olmayan çocuklara 650 adet bilgisayar hediye etti.

Schools in Houston are closed indefinitely, but some kids don’t have the resources to access online classes.



Russell Westbrook and his foundation bought 650 laptops to help out.



Shoutout to the Brodie 🙏 pic.twitter.com/ZKCJHdCch0 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2020

Ailesi: Bugün savaşacağız, yarın oynayacağız