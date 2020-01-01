Sporda Karantina Günlükleri: Fabregas'tan adrese teslim

Yeni bir akım başlıyor: Cesc Fabregas'tan adrese teslim...

Neymar, Türk sinemasından nasibini aldı...

Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi:



"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." pic.twitter.com/sZq60cR1TF