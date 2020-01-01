Sporda Karantina Günlükleri: Fabregas'tan adrese teslim
Yeni bir akım başlıyor: Cesc Fabregas'tan adrese teslim...
The #TeabagChallenge was far too easy for Cesc Fabregas 😎— Goal (@goal) April 14, 2020
🎥 Instagram: cescf4bregas pic.twitter.com/ukwj0YIvFH
Neymar, Türk sinemasından nasibini aldı...
Neymar, "7. Koğuştaki Mucize" filmini izledi:— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 14, 2020
"Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım." pic.twitter.com/sZq60cR1TF
14 yaşındaki tenisçi Jalena Meyer'den tek kişilik dev gösteri...
Sorry, what did we just watch?— ATP Tour (@atptour) April 14, 2020
This is insane 🤯 👏
🎥: @jalenameyer (IG) |#tennisathome pic.twitter.com/UtUA2rofpK
Ze Roberto evde boş durmuyor...
45 yaşındaki Ze Roberto, makine gibi. 💪 pic.twitter.com/bS3OALainn— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 15, 2020
Wijnaldum'un rutini...
#Stayhome stay fit pt. 2 💪🏾 How are your home workouts going? pic.twitter.com/dTU2v1tsdn— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) April 13, 2020
Ribeiro'nun favorileri evde kalanlar için geliyor...
🏡 Fredy Ribeiro’dan evde kalanlara film ve dizi tavsiyeleri!#FraportTAVAntalyaspor#EvdeKalTürkiye pic.twitter.com/NYpJqOt0n0— Fraport TAV Antalyaspor 🏡 #EvdeKal (@Antalyaspor) April 14, 2020
UFC dövüşçüsü VanZant ve eşinden dans performansı!
Tiktok!!!! (AKickAssLoveStory) pic.twitter.com/eQzyzyP81r— Paige VanZant (@paigevanzant) April 15, 2020
Russell Westbrook, Houston'da çevrim içi derslere katılma imkanı olmayan çocuklara 650 adet bilgisayar hediye etti.
Schools in Houston are closed indefinitely, but some kids don’t have the resources to access online classes.— Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2020
Russell Westbrook and his foundation bought 650 laptops to help out.
Shoutout to the Brodie 🙏 pic.twitter.com/ZKCJHdCch0
Barcelona Ailesi: Bugün savaşacağız, yarın oynayacağız
We fight today, tomorrow we play#StrongerTogether 💪— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) April 14, 2020
💙❤ pic.twitter.com/swr2ZcezVH