Sporda Karantina Günlükleri: Evi tribüne çevirdiler
Bursaspor taraftarı tribün coşkusunu eve taşımaya başladı...
Bursasporx köşe yazarı @tolgatunaligil, oğlu @DemirTunalgil1 ve kızı Tuana Tunalıgil'den içimizi ısıtacak bir performans ☺️🎸🎹🎶 Bu güzel aileye kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz.— BURKÜP #EvdeHayatVar 🏠 (@BURKUPMEDYA) April 1, 2020
Yalnız bırakmadık seni asla
Haykırdık adını dünyalara @BursasporSk #EvdeKal #YenidenZirveye https://t.co/ABsO3BXlGB pic.twitter.com/WXukDDB0BX
Manchester City 3 ay boyunca karantinada kalabileceğiniz ismi seçmenizi istiyor. Bize Mahrez çıktı, tekniğimizi geliştirebiliriz.
You and the one person you stop on have to stay at home together for the next 3 months...GO!— Manchester City (@ManCity) April 7, 2020
🔵 #ManCity pic.twitter.com/tDwzRXn1Am
Barcelona, La Casa De Papel'in yıldızı Helsinki ile röportaj yaptı. Helsinki'ye kalsa ismi İstanbul olabilirmiş 🇹🇷
Şişşşt Nekşfliş @netflixturkiye!— FC Barcelona (🏠) (@fcbarcelona_tr) April 7, 2020
😃 Bak, @lacasadepapel starı bize ne söyledi:
🇹🇷🇹🇷🇹🇷 "Helsinki olmasaydım, İstanbul olmak isterdim" pic.twitter.com/MHykQBP9oA
Uzun süredir Jorginho'nun tekniğine hasret kaldık. O da bizlere evinin bahçesinden resital sunuyor.
Jorginho on the ⚽️! pic.twitter.com/yJvhZLJncz— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 7, 2020
Blaze Brown 7 yaş altı futbol turnuvasında bir sezonda 97 gol atarak inanılmaz bir yetenek olduğunu daha önce göstermişti. Gerrard hayranı ufaklık ailesinin kitap oku tavsiyesini yerine getiriyor.
My Parents said I couldn’t play football till I had read a book so I did both together #Boom #ReadingSkills #JurgenKlopp @XabiAlonso @LFC @empireofthekop #YNWA #BGB 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/J43IIbk2D8— Blaze Gerrard Brown (@BlazeGerrard) April 7, 2020
Evde mutlaka spor yapıyorsunuz. Bir de futbol topunuz var mı? Everton'dan topla yapabileceğiniz 5 hareket önerisi...
⚽️ Our Tackling The Blues coordinator, Jack Mullineux has 5⃣ exercises for kids to try at home.— Everton in the Community (@EITC) April 8, 2020
All you need is a football and plenty of space! pic.twitter.com/HQSHIpz26N
Evde kalmak bir bir şeylerle uğraşmak yaratıcılığınızı geliştirir. Juventus da sizlerden kendi Juventus logonuzu yapmayı istiyor.
Make our Icon... #YOURICON! ⚪⚫— JuventusFC (@juventusfc) April 8, 2020
Fantasia, creatività, arte. Fateci vedere come interpretate la nostra Icon! ➡ https://t.co/OFPdFZrL7O pic.twitter.com/sh5DRyEJJ6
Geçtiğimiz günlerde duvara karşı oynayan Roger Federer, takipçilerine ilham oldu. Siz de duvara karşı tenis oynayıp Federer'in gözüne girebilirsiniz.
Classic,— Roger Federer (@rogerfederer) April 7, 2020
You guys are funny https://t.co/MIHHgl9GIM