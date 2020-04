Sporda Karantina Günlükleri: Evi tribüne çevirdiler

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

taraftarı tribün coşkusunu eve taşımaya başladı...

Bursasporx köşe yazarı @tolgatunaligil, oğlu @DemirTunalgil1 ve kızı Tuana Tunalıgil'den içimizi ısıtacak bir performans ☺️🎸🎹🎶 Bu güzel aileye kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz.



Yalnız bırakmadık seni asla

Haykırdık adını dünyalara @BursasporSk #EvdeKal #YenidenZirveye https://t.co/ABsO3BXlGB pic.twitter.com/WXukDDB0BX — BURKÜP #EvdeHayatVar 🏠 (@BURKUPMEDYA) April 1, 2020

3 ay boyunca karantinada kalabileceğiniz ismi seçmenizi istiyor. Bize Mahrez çıktı, tekniğimizi geliştirebiliriz.

You and the one person you stop on have to stay at home together for the next 3 months...GO!



🔵 #ManCity pic.twitter.com/tDwzRXn1Am — Manchester City (@ManCity) April 7, 2020

, La Casa De Papel'in yıldızı Helsinki ile röportaj yaptı. Helsinki'ye kalsa ismi İstanbul olabilirmiş 🇹🇷

Uzun süredir Jorginho'nun tekniğine hasret kaldık. O da bizlere evinin bahçesinden resital sunuyor.

Blaze Brown 7 yaş altı futbol turnuvasında bir sezonda 97 gol atarak inanılmaz bir yetenek olduğunu daha önce göstermişti. Gerrard hayranı ufaklık ailesinin kitap oku tavsiyesini yerine getiriyor.

Evde mutlaka spor yapıyorsunuz. Bir de futbol topunuz var mı? 'dan topla yapabileceğiniz 5 hareket önerisi...

⚽️ Our Tackling The Blues coordinator, Jack Mullineux has 5⃣ exercises for kids to try at home.



All you need is a football and plenty of space! pic.twitter.com/HQSHIpz26N — Everton in the Community (@EITC) April 8, 2020

Evde kalmak bir bir şeylerle uğraşmak yaratıcılığınızı geliştirir. da sizlerden kendi Juventus logonuzu yapmayı istiyor.

Geçtiğimiz günlerde duvara karşı oynayan Roger Federer, takipçilerine ilham oldu. Siz de duvara karşı tenis oynayıp Federer'in gözüne girebilirsiniz.