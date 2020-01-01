Bursaspor

Sporda Karantina Günlükleri: Evi tribüne çevirdiler

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Bursaspor taraftarı tribün coşkusunu eve taşımaya başladı...

Manchester City 3 ay boyunca karantinada kalabileceğiniz ismi seçmenizi istiyor. Bize Mahrez çıktı, tekniğimizi geliştirebiliriz.

Barcelona, La Casa De Papel'in yıldızı Helsinki ile röportaj yaptı. Helsinki'ye kalsa ismi İstanbul olabilirmiş 🇹🇷

Uzun süredir Jorginho'nun tekniğine hasret kaldık. O da bizlere evinin bahçesinden resital sunuyor.

Blaze Brown 7 yaş altı futbol turnuvasında bir sezonda 97 gol atarak inanılmaz bir yetenek olduğunu daha önce göstermişti. Gerrard hayranı ufaklık ailesinin kitap oku tavsiyesini yerine getiriyor.

Evde mutlaka spor yapıyorsunuz. Bir de futbol topunuz var mı? Everton'dan topla yapabileceğiniz 5  hareket önerisi...

Evde kalmak bir bir şeylerle uğraşmak yaratıcılığınızı geliştirir. Juventus da sizlerden kendi Juventus logonuzu yapmayı istiyor.

Geçtiğimiz günlerde duvara karşı oynayan Roger Federer, takipçilerine ilham oldu. Siz de duvara karşı tenis oynayıp Federer'in gözüne girebilirsiniz.

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