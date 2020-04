Sporda Karantina Günlükleri: Drone ile ödül verdiler

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Ander Herrera’dan tuvalet kağıdına alternatif akım: Golf topu...

Nemanja Matic, koşu bandını çok farklı bir şekilde kullanıyor...

We've never seen a treadmill used like that before 🤣@NemanjaMatic is pushing hard in today's Reds Check-In! 👊 pic.twitter.com/3TGIsCberw — (@ManUtd) April 12, 2020

’in 23 yaşındaki futbolcusu Malcom, ‘Ayın Futbolcusu’ ödülünü drone yardımıyla aldı. Sosyal mesafe önemli...

Não é por causa de uma quarentena que o Malcom vai ficar sem receber o prêmio de jogador do mês do Zenit! 🏆



O que você gostaria de receber por drone na sua janela? 🤔 pic.twitter.com/uVhSBWuccI — Goal Brasil (@GoalBR) April 12, 2020

Dele Alli doğum gününü işte böyle kutladı...

uzaktan eğitim antrenmanlarında oldukça eğleniyor...

A little something to brighten up your Saturday 😁



🥳 Sadio's birthday singalong

💬 Klopp: "Naby lad"

💈 More new-look hairstyles #StayHome this weekend and make sure to keep in touch with family and friends ❤️ pic.twitter.com/1kKF4ydsNs — Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 11, 2020

Kadın Milli Futbol Takımı’nın 9 aylık hamile olan başarılı oyuncusu Alex Morgan, sıkı çalışmalarını elden bırakmıyor...

Alex Morgan is nine months pregnant and still putting in work 💪



(via @alexmorgan13) pic.twitter.com/Jokg2vVTX1 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2020

Belarus Premier Lig ekibi Dynamo Brest, boş tribünlere modern bir çözüm getirdi ve taraftarlarına sanal bilet satarak koltukları fotoğraf ve formalarla doldurdu…

Atlanta Hawks’ın 21 yaşındaki basketbolcusu Trae Young, köpeğine zor anlar yaşatıyor…

Good Defense Just Better Offense...

🤷🏽‍♂️🤣❤️🐶🏀 https://t.co/892AguU2C7 — Trae Young (@TheTraeYoung) April 7, 2020

Karantinada basketbol: Hem eski hem de şu anda oynamaya devam eden NBA ve WNBA basketbolcuları arasında NBA Horse Challenge başladı… Chicago Bulls’tan Zach LaVine, eski Amerikalı basketbolcu Paul Pierce’ı mağlup ediyor…