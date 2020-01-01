Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Drone ile ödül verdiler

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Ander Herrera’dan tuvalet kağıdına alternatif akım: Golf topu...

Nemanja Matic, koşu bandını çok farklı bir şekilde kullanıyor...

Zenit’in 23 yaşındaki futbolcusu Malcom, ‘Ayın Futbolcusu’ ödülünü drone yardımıyla aldı. Sosyal mesafe önemli...

Dele Alli doğum gününü işte böyle kutladı...

Liverpool uzaktan eğitim antrenmanlarında oldukça eğleniyor...

ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın 9 aylık hamile olan başarılı oyuncusu Alex Morgan, sıkı çalışmalarını elden bırakmıyor...

Belarus Premier Lig ekibi Dynamo Brest, boş tribünlere modern bir çözüm getirdi ve taraftarlarına sanal bilet satarak koltukları fotoğraf ve formalarla doldurdu…

Atlanta Hawks’ın 21 yaşındaki basketbolcusu Trae Young, köpeğine zor anlar yaşatıyor…

Karantinada basketbol: Hem eski hem de şu anda oynamaya devam eden NBA ve WNBA basketbolcuları arasında NBA Horse Challenge başladı… Chicago Bulls’tan Zach LaVine, eski Amerikalı basketbolcu Paul Pierce’ı mağlup ediyor…

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