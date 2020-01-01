Sporda Karantina Günlükleri: Drone ile ödül verdiler
Ander Herrera’dan tuvalet kağıdına alternatif akım: Golf topu...
Everything Ander control 🎾😆 #quarentine #somepractice pic.twitter.com/tUAXNHPCCc— Ander Herrera (@AnderHerrera) April 11, 2020
Nemanja Matic, koşu bandını çok farklı bir şekilde kullanıyor...
We've never seen a treadmill used like that before 🤣@NemanjaMatic is pushing hard in today's Reds Check-In! 👊 pic.twitter.com/3TGIsCberw— Manchester United (@ManUtd) April 12, 2020
Zenit’in 23 yaşındaki futbolcusu Malcom, ‘Ayın Futbolcusu’ ödülünü drone yardımıyla aldı. Sosyal mesafe önemli...
Não é por causa de uma quarentena que o Malcom vai ficar sem receber o prêmio de jogador do mês do Zenit! 🏆— Goal Brasil (@GoalBR) April 12, 2020
O que você gostaria de receber por drone na sua janela? 🤔 pic.twitter.com/uVhSBWuccI
Dele Alli doğum gününü işte böyle kutladı...
[#HB🎂] Dele Alli passe sa meilleure soirée d’anniversaire... 😏 pic.twitter.com/gwTPulGLsl— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 11, 2020
Liverpool uzaktan eğitim antrenmanlarında oldukça eğleniyor...
A little something to brighten up your Saturday 😁— Liverpool FC (at 🏠) (@LFC) April 11, 2020
🥳 Sadio's birthday singalong
💬 Klopp: "Naby lad"
💈 More new-look hairstyles #StayHome this weekend and make sure to keep in touch with family and friends ❤️ pic.twitter.com/1kKF4ydsNs
ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın 9 aylık hamile olan başarılı oyuncusu Alex Morgan, sıkı çalışmalarını elden bırakmıyor...
Alex Morgan is nine months pregnant and still putting in work 💪— Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2020
(via @alexmorgan13) pic.twitter.com/Jokg2vVTX1
Belarus Premier Lig ekibi Dynamo Brest, boş tribünlere modern bir çözüm getirdi ve taraftarlarına sanal bilet satarak koltukları fotoğraf ve formalarla doldurdu…
💙 Virtual fans at the match against Isloch #fcdb1960https://t.co/r4863A2H7n pic.twitter.com/tKIREMRN48— FC Dynamo Brest (@dynamobrest) April 12, 2020
Atlanta Hawks’ın 21 yaşındaki basketbolcusu Trae Young, köpeğine zor anlar yaşatıyor…
Good Defense Just Better Offense...— Trae Young (@TheTraeYoung) April 7, 2020
🤷🏽♂️🤣❤️🐶🏀 https://t.co/892AguU2C7
Karantinada basketbol: Hem eski hem de şu anda oynamaya devam eden NBA ve WNBA basketbolcuları arasında NBA Horse Challenge başladı… Chicago Bulls’tan Zach LaVine, eski Amerikalı basketbolcu Paul Pierce’ı mağlup ediyor…
🏀 NBA HORSE Challenge 🏀— NBA (@NBA) April 13, 2020
👀 @ZachLaVine defeats @paulpierce34 in Round 1 of the NBA Horse Challenge presented by State Farm on ESPN! pic.twitter.com/OiTxcym9mH