Sporda Karantina Günlükleri: Drogba, Falcao'yu geride bıraktı

'den 65 üstü üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek...

'nin 'li futbolcusu Christian Pulisic bir başka sosyal medya akımıyla karşınızda...

Another day, another Tik Tok challenge ✅ for @cpulisic_10 ! 🕺 #dipandleanchallenge pic.twitter.com/cLgg0DPqAI