Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Drogba, Falcao'yu geride bıraktı

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

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Chelsea'nin ABD'li futbolcusu Christian Pulisic bir başka sosyal medya akımıyla karşınızda...

Trabzonspor oyuncusu Serkan Asan, evde kaldığı günlerde yaptıklarını anlattı.

Başakşehir soruyor: Hangi evde kalmak isterdiniz?

Koronavirüse karşı verilen mücadeleye bir destek de Galatasaray'dan...

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Antonio Candreva ve ailesi kendi imkanlarıyla evlerinde bowling oynamayı başardı

Didier Drogba, 45 saniyede 122 mekik çekerek, Radamel Falcao'yu (106) geride bıraktı. Drogba'nın videosundaki bir detay dikkatlerden kaçmadı...

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