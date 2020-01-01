Sporda Karantina Günlükleri: Drogba, Falcao'yu geride bıraktı
Fenerbahçe'den 65 üstü üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek...
Yöneticimiz Mustafa Kemal Danabaş: 65 yaş üzeri kulüp üyelerimize ve kombine kart sahiplerimize destek kolisi göndereceğiz.— Fenerbahçe SK - 🏠#EvdeKal (@Fenerbahce) April 9, 2020
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Chelsea'nin ABD'li futbolcusu Christian Pulisic bir başka sosyal medya akımıyla karşınızda...
Another day, another Tik Tok challenge ✅ for @cpulisic_10 ! 🕺 #dipandleanchallenge pic.twitter.com/cLgg0DPqAI— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 9, 2020
Trabzonspor oyuncusu Serkan Asan, evde kaldığı günlerde yaptıklarını anlattı.
#BeraberBaşaracağız ! 💪🏼💪🏼💪🏼 #SerkanAsan #EvdeKal 🏡🍀 pic.twitter.com/JUsVn3qdh2— Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) April 9, 2020
Başakşehir soruyor: Hangi evde kalmak isterdiniz?
🏠 Karantinada kaç numaralı evdeki futbolcularımız ile birlikte kalmak isterdin? 👀 #EvdeKal pic.twitter.com/5DCk9CiDCx— İstanbul Başakşehir #HayatEveSığar 🏠 (@ibfk2014) April 8, 2020
Koronavirüse karşı verilen mücadeleye bir destek de Galatasaray'dan...
Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz pic.twitter.com/530ZITk1ee— G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) April 9, 2020
David Luiz'in tek rakibi kendisi...
David Luiz'in evde canı çok sıkılıyor! 😂— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 9, 2020
Sürpriz sonlu... pic.twitter.com/g7PI1Jf2gb
Antonio Candreva ve ailesi kendi imkanlarıyla evlerinde bowling oynamayı başardı
Bowling night at the Candreva household 😆🎳 pic.twitter.com/9SbM4QHRh4— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 9, 2020
Didier Drogba, 45 saniyede 122 mekik çekerek, Radamel Falcao'yu (106) geride bıraktı. Drogba'nın videosundaki bir detay dikkatlerden kaçmadı...
Didier Drogba'dan 45 saniyede 122 mekik! 💪😍 pic.twitter.com/PqPDXBZbuo— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 9, 2020