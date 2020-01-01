Sporda Karantina Günlükleri: Drogba, Falcao'yu geride bıraktı

'den 65 üstü üyelerine ve kombine kart sahiplerine destek...

'nin 'li futbolcusu Christian Pulisic bir başka sosyal medya akımıyla karşınızda...

oyuncusu Serkan Asan, evde kaldığı günlerde yaptıklarını anlattı.

soruyor: Hangi evde kalmak isterdiniz?

Koronavirüse karşı verilen mücadeleye bir destek de 'dan...

Ülkemizin Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığı zor günlerde, kulübümüzün mülkiyetinde olan ve otel olarak planlanan Mecidiyeköy'deki 182 oda kapasiteli binayı, ihtiyaç halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis etmeye hazır olduğumuzu bildiririz pic.twitter.com/530ZITk1ee