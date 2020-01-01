Sporda Karantina Günlükleri: Boateng ailesinden dans şov
Kevin Prince Boateng ve ailesinden muhteşem dans performansı...
SATTENG BACK AT IT 😂😂 @sattamelissa #maddoxprince @justinbieber @britneyspears and @Pharrell had some fun !!! @Drake can be proud as well 💎💎💎 pic.twitter.com/grzRg8LoKy— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) April 14, 2020
Philippe Coutinho’ya boşuna ‘sihirbaz’ demiyorlar…
Philippe Coutinho is a magician 😉🎩— Goal (@goal) April 15, 2020
[📸 IG/phil.coutinho] pic.twitter.com/paLxF928zy
Malum akıma Ümraniyespor dokunuşu…
⚽️😅⚰️ pic.twitter.com/RZNr4vmu0p— Ümraniyespor (@Umraniyespor) April 15, 2020
PSG’nin 27 yaşındaki futbolcusu Layvin Kurzawa futbolu özleyenleri tek bir videoda özetlemiş…
PSG's Layvin Kurzawa is all of us missing football right now 😂💔— ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2020
(via kurzawa_20/Instagram) pic.twitter.com/tdrdDylWsT
Andy Murray ve Novak Djokovic, bu sefer kortlarda değil Instagram canlı yayınında bir araya geliyor… 17 Nisan Cuma gününü bekleyin!
So, @DjokerNole and I are getting together this Friday over on instagram and will be going live at 6PM BST to answer some of your questions. We’ll pick a few questions ahead of the Live, so get your questions in below and see you on Friday! 🔥 @atptour #tennisathome #stayhome pic.twitter.com/IMcSHeecuy— Andy Murray (@andy_murray) April 15, 2020
Lukas Podolski karantinada da çaysız kalmıyor…
Always time to drink my Çay 🥰👌🏻 #çay #littlebreak pic.twitter.com/SLfQfXkyCf— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 15, 2020
Manchester City’nin golcü yıldızı Sergio Agüero’nun yapamadığı bir şey var mı? Şimdi de spikerliğe başlamış…
City's all-time leading goalscorer and...COMMENTATOR! 😂@aguerosergiokun joins us for today's CITY+ Watch Together! You won't want to miss it!— Manchester City (@ManCity) April 15, 2020
Details: https://t.co/25hL2RtumM
🏠 #CityzensAtHome #ManCity pic.twitter.com/T6XOBinJ0g
Pepe Reina, Queen'in efsane şarkısıyla 'yumurta' gösterisi yapıyor...
Koronavirüsü atlatan Pepe Reina artık hayatı daha çok seviyor. 🥚😅 pic.twitter.com/uVyNgURovU— mackolik #EvdeKal (@mackolik) April 16, 2020