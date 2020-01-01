Sporda Karantina Günlükleri: Boateng ailesinden dans şov

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Kevin Prince Boateng ve ailesinden muhteşem dans performansı...

Philippe Coutinho’ya boşuna ‘sihirbaz’ demiyorlar…

Philippe Coutinho is a magician 😉🎩



[📸 IG/phil.coutinho] pic.twitter.com/paLxF928zy — Goal (@goal) April 15, 2020

Malum akıma Ümraniyespor dokunuşu…

PSG’nin 27 yaşındaki futbolcusu Layvin Kurzawa futbolu özleyenleri tek bir videoda özetlemiş…

PSG's Layvin Kurzawa is all of us missing football right now 😂💔



(via kurzawa_20/Instagram) pic.twitter.com/tdrdDylWsT — ESPN FC (@ESPNFC) April 15, 2020

Andy Murray ve Novak Djokovic, bu sefer kortlarda değil Instagram canlı yayınında bir araya geliyor… 17 Nisan Cuma gününü bekleyin!

So, @DjokerNole and I are getting together this Friday over on instagram and will be going live at 6PM BST to answer some of your questions. We’ll pick a few questions ahead of the Live, so get your questions in below and see you on Friday! 🔥 @atptour #tennisathome #stayhome pic.twitter.com/IMcSHeecuy — Andy Murray (@andy_murray) April 15, 2020

Lukas Podolski karantinada da çaysız kalmıyor…

’nin golcü yıldızı Sergio Agüero’nun yapamadığı bir şey var mı? Şimdi de spikerliğe başlamış…

Pepe Reina, Queen'in efsane şarkısıyla 'yumurta' gösterisi yapıyor...