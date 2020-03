Sporda Karantina Günlükleri: Alex ve Zico sanal ortamda buluştu

Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

forması giyen Lucas Digne’den dev hizmet: Evde kalan çocuklarınız için masal saati! “Çaya gelen kaplan”

📖 | Tonight, we kick off another #BlueFamily series: Everton Storytime!



7pm: @LucasDigne reads ‘The Tiger Who Came To Tea’



7.05pm: 😴😴😴



Parents, thank us later. 😉 — Everton (@Everton) March 27, 2020

’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, evde geçirdiği günlerde eski hocası Zico’nun YouTube kanalına konuk oldu…

Tá chegando um quadro novo! 😱 Cada um na sua casa, mas todos juntos no Canal Zico 10! Em breve você confere essa resenha com @Galinho1953, @Alex10 e @BrunoTorelly!! 🤩❤️#canalzico10 #FiqueEmCasa pic.twitter.com/2LUYXdLtfb — Canal Zico 10 (@canalzico10) March 24, 2020

Harry Maguire ve antrenman partneri köpeği çalışmaları aksatmıyor…

🐶 Looks like the skipper enlisted the help of a friend during his latest #StayAtHomeChallenge ❤️



🎥: @HarryMaguire93 [IG] pic.twitter.com/s3hlVEQoiS — (@ManUtd) March 28, 2020

Sergio Ramos, Gerard Pique ve Santi Cazorla gibi futbolcuların da katılımı ile , sanal bir müzik festivali düzenleyecek ve toplanan gelir koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanacak. #LaLigaSantanderFest

’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada meslektaşlarının meydan okumasını kabul etti ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunacağını açıklayıp topu Soner Aydoğdu ile Oğulcan Çağlayan’a attı…

[2/2] Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. @soneraydogdu10 ve @CglynOgulcan siz de var mısınız? #EvdeKalTürkiye #BirlikteYeneceğiz 🇹🇷 — İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) March 28, 2020

Conor McGregor #EvdeKal akımını lehine çevirmiş…

Conor McGregor is making the most out of his time at home 🏠



(via @TheNotoriousMMA) pic.twitter.com/Y6UtnLayOb — ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 29, 2020

#HEROES (Kahramanlar) serisini başlattı: İtalyan ekip, seyircileriyle oynayacağı ilk maçını koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına adayacağını ve onlara özel ücretsiz beş bin adet bilet verileceğini; satılan biletlerden elde edilen geliri de hastanelere bağışlayacağını duyurdu…

#ASRoma has today announced that it will dedicate its first home match in front of fans after football returns to honouring and celebrating the medical workers who have been on the frontline of the battle against #COVID19.

Full story: https://t.co/YyrOTJC2X9 pic.twitter.com/TIsikELVWs — AS Roma English (@ASRomaEN) March 28, 2020

'un futbolcuları ve teknik ekibi, koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki dört ay boyunca maaş kesintisi yapılmasını kabul etti...