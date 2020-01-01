Koronavirüs

Sporda Karantina Günlükleri: Alex ve Zico sanal ortamda buluştu

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Koronavirüs salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmadı...

Everton forması giyen Lucas Digne’den dev hizmet: Evde kalan çocuklarınız için masal saati! “Çaya gelen kaplan”

Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, evde geçirdiği günlerde eski hocası Zico’nun YouTube kanalına konuk oldu…

Harry Maguire ve antrenman partneri köpeği çalışmaları aksatmıyor…

Sergio Ramos, Gerard Pique ve Santi Cazorla gibi futbolcuların da katılımı ile La Liga, sanal bir müzik festivali düzenleyecek ve toplanan gelir koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanacak. #LaLigaSantanderFest

Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada meslektaşlarının meydan okumasını kabul etti ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunacağını açıklayıp topu Soner Aydoğdu ile Oğulcan Çağlayan’a attı…

Conor McGregor #EvdeKal akımını lehine çevirmiş…

Roma #HEROES (Kahramanlar) serisini başlattı: İtalyan ekip, seyircileriyle oynayacağı ilk maçını koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına adayacağını ve onlara özel ücretsiz beş bin adet bilet verileceğini; satılan biletlerden elde edilen geliri de hastanelere bağışlayacağını duyurdu…

Juventus'un futbolcuları ve teknik ekibi, koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki dört ay boyunca maaş kesintisi yapılmasını kabul etti...

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