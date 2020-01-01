Sporda Karantina Günlükleri: Alex ve Zico sanal ortamda buluştu
Everton forması giyen Lucas Digne’den dev hizmet: Evde kalan çocuklarınız için masal saati! “Çaya gelen kaplan”
📖 | Tonight, we kick off another #BlueFamily series: Everton Storytime!— Everton (@Everton) March 27, 2020
7pm: @LucasDigne reads ‘The Tiger Who Came To Tea’
7.05pm: 😴😴😴
Parents, thank us later. 😉
Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex de Souza, evde geçirdiği günlerde eski hocası Zico’nun YouTube kanalına konuk oldu…
Tá chegando um quadro novo! 😱 Cada um na sua casa, mas todos juntos no Canal Zico 10! Em breve você confere essa resenha com @Galinho1953, @Alex10 e @BrunoTorelly!! 🤩❤️#canalzico10 #FiqueEmCasa pic.twitter.com/2LUYXdLtfb— Canal Zico 10 (@canalzico10) March 24, 2020
Harry Maguire ve antrenman partneri köpeği çalışmaları aksatmıyor…
🐶 Looks like the skipper enlisted the help of a friend during his latest #StayAtHomeChallenge ❤️— Manchester United (@ManUtd) March 28, 2020
🎥: @HarryMaguire93 [IG] pic.twitter.com/s3hlVEQoiS
Sergio Ramos, Gerard Pique ve Santi Cazorla gibi futbolcuların da katılımı ile La Liga, sanal bir müzik festivali düzenleyecek ve toplanan gelir koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanacak. #LaLigaSantanderFest
The latest list of names confirmed for tomorrow's #LaLigaSantanderFest! 😍— LaLiga English (@LaLigaEN) March 27, 2020
📅 Saturday, March 28
⏰ 18:00 CET
▶ @LaLiga digital platforms, @LaLigaTV and #LaLigaSportsTV pic.twitter.com/9Uj6WbN5MN
Başakşehir’in başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada meslektaşlarının meydan okumasını kabul etti ve ihtiyaç sahiplerine erzak yardımında bulunacağını açıklayıp topu Soner Aydoğdu ile Oğulcan Çağlayan’a attı…
[2/2] Ben de ihtiyaç sahibi 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. @soneraydogdu10 ve @CglynOgulcan siz de var mısınız? #EvdeKalTürkiye #BirlikteYeneceğiz 🇹🇷— İrfan Can Kahveci (@irfankahveci) March 28, 2020
Conor McGregor #EvdeKal akımını lehine çevirmiş…
Conor McGregor is making the most out of his time at home 🏠— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 29, 2020
(via @TheNotoriousMMA) pic.twitter.com/Y6UtnLayOb
Roma #HEROES (Kahramanlar) serisini başlattı: İtalyan ekip, seyircileriyle oynayacağı ilk maçını koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına adayacağını ve onlara özel ücretsiz beş bin adet bilet verileceğini; satılan biletlerden elde edilen geliri de hastanelere bağışlayacağını duyurdu…
#ASRoma has today announced that it will dedicate its first home match in front of fans after football returns to honouring and celebrating the medical workers who have been on the frontline of the battle against #COVID19.— AS Roma English (@ASRomaEN) March 28, 2020
Full story: https://t.co/YyrOTJC2X9 pic.twitter.com/TIsikELVWs
Juventus'un futbolcuları ve teknik ekibi, koronavirüs salgını sebebiyle önümüzdeki dört ay boyunca maaş kesintisi yapılmasını kabul etti...
Nota della società | Intesa con calciatori e allenatore della prima squadrahttps://t.co/mkJEh7QhmQ pic.twitter.com/PXeiYQlNGq— JuventusFC (@juventusfc) March 28, 2020