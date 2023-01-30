Süper Lig hakemine benzerliğiyle dikkat çeken Kol, aldığı mesajlardan dolayı son derece rahatsız...

Trabzon’un Sürmene ilçesinde manavlık yapan Yasin Kol, Spor Toto Süper Lig’de hakem olarak görev yapan ve Trabzon bölgesi hakemi olan Yasin Kol ile aynı adı taşıyor.

Ve bu isim benzerliğinden dolayı büyük bir sıkıntı çekiyor.

Çünkü manav Yasin Kol, hakem Yasin Kol’un görev yaptığı maçların ardından futbol fanatiklerinden hakaret ve küfürlü mesajlar alıyor.

Kol, suç duyurusunda bulunarak yaşadığı bu duruma çözüm bulmak istediğinin de altını çiziyor.

Ne söylendi?

Hakem Yasin Kol’a hem fiziksel hem de isim olarak benzeyen manav Yasin Kol A Spor’a şu ifadeleri kullandı:

“Hakem Yasin Kol ile uzaktan akrabayız. İsim benzerliğinden dolayı bana hakaretler, küfürler, ağır sözler kullanılıyor. 3-4 aydan beri aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum.

“En son dayanamadım, gittim şikayette bulundum. Rahatsızlık duydum. Üzülüyorum böyle durumlardan dolayı. Küfür ediyorlar, kaldıramıyorum.

“Facebook hesabımı kapattım, ama bu kez Instagram’dan yazıyorlar. İsim ve soy isimlerimiz tutuyor. Bana devamlı ağıza alınmayacak kelimeler söylüyorlar.

“Hakaret ediyorlar. Aynı köydeniz, fakat o İstanbul’da görevini yapıyor. Ben Trabzon Sürmene’de oturuyorum. Manavlıkla uğraşıyorum.

“Sadece isim benzerliğinden dolayı hakaret ediyorlar.

"Telefon kullanmamaya çalışıyorum"

Kol, “Elimden geldiği kadar telefon kullanmamaya çalışıyorum. Devamlı hakaretler duyuyorum.

“2 yıllık evliyim. Onlar da üzülüyor. Ben de bunalıyorum bu olaylarla karşılaştıktan sonra. Sıkıntı verici şeyler oluyor.

“Aslında ben maç izlemeyi çok severim, ama hevesimi kırıyorlar, izleyemiyorum, strese sokuyorlar beni. Hayatta en çok sevdiğim şey maç, onu da izlememeye karar verdim.

“Yasin Kol’un yönettiği maçları izleyemiyorum. Hata da yaptığını zannetmiyorum. Taraftarı memnun etme şansı yok. Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz.

“Maçları doğru da yönetse yanlış da yönetse lafları ben işitiyorum. Küfür hiçbir maçta, hiçbir yerde olmaması gereken bir şey.

“Bu durumdan eşim de ailem de rahatsız oluyor. Türk futbolunun ilerlemesi için küfürün her yerden kalkması lazım.”