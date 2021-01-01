İNCELEME | Spor Toto Süper Lig'de maçların yarısı oynanmıyor

Süper Lig maçlarının sadece %55,1'inde top oyunda kalıyor. Bu da neredeyse karşılaşmaların yarısının oynanmadığı anlamına geliyor.

Standart tempoda bir Süper Lig maçı izlerken mutlaka elinizde bir yeşil çay veya sade bir kahve olmalı. Aksi takdirde karşılaşmanın son düdüğü çalmadan, uyuyakalabilirsiniz.

Süper Lig, istatistiklerde sonuncu

Bunun sebebi de karşılaşmaların çoğunda yapılan çokça fauller, çalınan basit düdükler ve oyunun sık sık durması. Şu bir gerçek ki herkes bunun farkında, herkes bundan rahatsız fakat şu ana kadar kimse buna bir çözüm üretebilmiş değil. Bu çözümsüzlük, doğal olarak rakamlara da yansımakta. OPTA verilerine göre Spor Toto Süper Lig, Avrupa'nın 5 büyük ligine kıyasla topun oyunda kalma süresi en az olan lig konumunda.

Süper Lig'de top ne kadar oyunda kalıyor?

2020-2021 sezonunda ilk 26 hafta baz alındığında Süper Lig 'de topun oyunda kalma süresinin ortalaması 54 dakika 32 saniye. Toplam maç süresi ise 98 dakika 55 saniye gibi korkunç bir rakam.

Oyunun durma sayısı 100,9 iken, ortalama duruş süresi 26,4 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Bir Süper Lig karşılaşmasının topun oyunda kalma ortalaması ise %55.1. Yani maçların neredeyse yarısı oynanmıyor. Süper Lig, bu istatistiklerin hepsinde diğer 5 lige göre sonuncu sırada yer alıyor.

İşte Süper Lig için izleyicileri endişeye sevk eden rakamlar:

Ligler Topun oyunda kalma süresi Toplam maç süresi Durma sayısı Ortalama duruş süresi Maçların ne kadarında top oyunda? Süper Lig 54:32 98:55 100,9 26,4 %55,1 Premier Lig 56:21 96:30 91,4 26,4 %58,4 La Liga 52:48 95:49 98,9 26,1 %55,1 Serie A 56:50 95:54 94,4 24,8 %59,3 Bundesliga 56:23 95:13 99,3 23,5 %59,2 Ligue 1 55:57 95:41 98,9 24,1 %58,5

Editör yorumu

Bir oyunun oynanabilmesi için önce, iyi bir zemin gerekir. Fakat Süper Lig'de şu anda çok fazla iyi zemin olduğunu söyleyemeyiz. Bir maçın izlenmesi için de hareketlilik, tempo gerekir. Yukarıdaki rakamlarda, Süper Lig'de bu temponun da olmadığını görüyoruz. Hakemlerin performansları da ortada. Birçoğu, "Aman başıma bir şey gelmesin" korkusuyla maçları yönettiği için, özellikle derbilerde oyunu sık sık durdurup, maçı bir şekilde dengede götürme çabası içerisindeler. Fakat ülkede hakemlere olan baskıyı göz önünde bulundurursak, onlara bunu aslında Türkiye'deki futbol ikliminin zorladığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak bu endişe verici tabloyu düzeltmek için 'sadece' hakemleri konuşmayı bırakıp, futbolun sosyolojik iklimini düzeltmemiz şart. Süper Lig'i TFF'den ayırıp tamamen profesyonellere bırakmak da bunun ilk adımı olabilir gibi duruyor.